Foto Kelulusan Putri Ahok Alias BTP & Veronica Tan Jadi Sorotan, Sang Ayah Pilih Bersama Puput?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Foto Kelulusan Putri Ahok Alias BTP dan Veronica Tan Jadi Sorotan, Sang Ayah Pilih Bersama Puput Nastiti Devi?

Putri kedua Ahok alias BTP dan Veronica Tan, Nathania Purnama sedang merayakan kelulusan SMA, pada Jumat (24/5/2019).

Seperti yang terlihat dari akun Instagram @nata.zhong, Nathania Purnama mengunggah fotonya tengah membawa buket bunga yang besar.

"thank you all for the best wishes!

it has been a pretty tiring ride these past two years but i'm glad to have made it with my friends, teachers, and family.

IB was disgusting but it was worth (...) going through it with my pals.

my phone was dead during the whole event so here is the prelude (taken at the epilogue) to a lot more photos from the graduation," tulisnya dalam unggahan itu.

(Terimakasih untuk semua doa terbaik!

Perjalanan yang cukup melelahkan selama 2 tahun terakhir, tapi aku senang melaluinya bersama teman, guru, dan keluargaku.

IB menjijikkan tapi layak (...) melewatinya bersama teman-teman.