Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2019 Pekan 3 : Arema FC vs Persela, Semen Padang vs Persib Bandung

Berikut adalah jadwal siaran langsung Shopee Liga 1 2019 pekan 3 yang mulai berlangsung hari ini Senin (27/5/2019)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pekan 3 Shopee Liga 1 2019 merupakan laga terakhir di bulan Ramadhan 2019.

Siaran langsung Pekan 3 Shopee Liga 1 2019 akan dibuka pertandingan Arema FC vs Persela Lamongan Senin (27/5/2019 yang disiarkan langsung dan live streaming Indosiar.

Bermain di Stadion Gajayana Malang, pekan ketiga jadi momen Arema FC untuk bangkit.

Maklum saja, jawara Piala Presiden 2019 ini melempem di dua pertandingan awal Shopee Liga 1 2019 yang semua dilakukan tandang.

Baca: Live RCTI! Jadwal Final Liga Champions 2018/2019 Tottenham Hotspur vs Liverpool, Momen Klopp

Dua kali mereka kalah yang pertama oleh PSS Sleman, kemudian di pekan lalu kalah dari Borneo FC.

Kesempatan bermain di kandang sendiri pada pekan 3 tentu harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

Keesokan harinya, Selasa (28/5/2019) langsung digeber ada tiga pertandingan.

Ada Kalteng Putra vs Perseru Badak Lampung FC, Bhayangkara FC vs Barito Putera, dan laga

Madura United vs Borneo FC.

Jelas jadi sorotan adalah laga Madura United vs Borneo FC, dimana Madura United saat ini jadi pemuncak klasemen setelah meraih dua kali kemenangan tandang di awal musim.