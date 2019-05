3 Putra Maia Estianty Kompak Ungkit Masa Lalu Ahmad Dhani, Mulan Jameela Pilih Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Masa lalu Ahmad Dhani sepakat diungkit 3 putra Maia Estianty yakni Al Ghazali, Dul Jaelani dan El Rumi. Sedangkan Mulan Jameela pilih lakukan ini.

Ya, Tiga putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty yakni Al GHazali, Dul Jaelani dan El Rumi kompak mengungkit mata lalu mereka.

Ketiganya mengunggah foto masa kecil mereka, jauh sebelum orangtua mereka, Ahmad Dhani dan Maia Estianty bercerai. Sementara, Mulan Jameela posting hal berbeda.

Di bagian lain, istri AHmad Dhani saat ini, Mulan Jameela justru mengungkit kenangan indah setahun lalu.

Kekompakan tiga putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu ditunjukkan saat mereka mengucapkan selamat ulang tahun untuk ayahnya yang jatuh hari Minggu (26/5/2019).

Al Ghazali, memasang potret masa kecil dia dan kedua adiknya bersama Ahmad Dhani yang saat itu masih gondrong.

Al tampak terlelap di tangan Ahmad Dhani, sementara kedua adiknya tersenyum sumringah.

Dalam doanya, Al berharap Ahmad Dhani tetap menyayangi anak-anaknya dan dijauhkan dari hal-hal negatif.

"Happy birthday to my lovely Ayah.

Sehat & bahagia selalu, makin sayang sama keluarga terutama anak2 dan semoga di jauhkan dari hal2 negative

Dan selali di lindungi ALLAH S.W.T Stay strong! LOVE YOU THE MOST DAD," tulis Al Ghazali.