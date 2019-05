Jelang Lebaran Kurma Medjool dari Palestina Laris Diburu, Harganya 370.000 per kg

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Buah khas Timur Tengah yakni kurma menjadi santapan favorit yang tidak pernah ketinggalan saat bulan Ramadan tiba.

Selama bulan puasa, Kurma dapat dijumpai hampir di setiap sudut kota Banjarmasin. Jenisnya pun bermacam-macam dengan rasa dan harga yang variatif.

Seperti di Toko Kurmart yang menjadi distributor kurma Banjarmasin, menjual beraneka jenis kurma baik yang sudah dalam bentuk paket, ada pula yang harus ditimbang terlebih dulu.

"Berbagai jenis kurma kering dan basah didatangkan langsung dari negara-negara di Timur Tengah. Saat ini hampir semua jenis kurma diminati, namun yang lebih banyak dicari yakni Kurma Medjool dari Palestina," jelas Owner Toko Kurmart, Muhtar Romadi kepada Banjarmasinpost.co.id, Selasa (28/5/2019).

Baca: Posko Terpadu Angkutan Lebaran di Syamsudin Noor Diresmikan, Tapi Penumpang Masih Sepi

Baca: Teman Kos Hilda Vitria Bongkar Fakta Sesungguhnya Soal Billy Syahputra dan Kriss Hatta

Baca: Calon Ketua DPRD Kalsel Ditentukan Paman Birin

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang meniadakan bea masuk untuk dua komoditas impor dari Palestina yakni kurma dan minyak zaitun, membuat pihaknya semakin mudah mendatangkan langsung Kurma Medjool dari Palestina tanpa harus melewati perantara.

Harga Kurma Medjol dibanderol Rp 370.000 per kg, hampir setara Kurma Ajwa yang senilai Ro 380.500 per kg. Harga kurma lainnya, Kurma Tunis Rp 13.000 per ons, kurma Khalas Rp 8.300 per ons. Kurma lulu Rp 10.800 per ons.

Kemudian, Kurma mesir Rp 15.000 per 250 gram, Kurma Rabbe Rp 8.100 per ons, Kurma Madu Rp 10.000 per ons.

"Semakin mahal harga kurma itu, semakin baik kualitasnya. Kurma kualitas utama adalah Ajwa. Kami jual dengan harga seperempat kilogram Rp 95 ribu," imbuhnya.

Untuk menarik konsumen, Fauziah pun memberlakukan kebijakan diskon bagi reseller, yakni setiap pembelian minimal Rp 2 juta dikasih diskon 15 persen. Sedangkan, minimal Rp 5 juta, dapat potongan harga 20 persen.

"Untuk pembeliam individu dalam jumlah besar juga kami diskon yang berlaku saat pembayaran di kasir. Untuk jenis Ajwa, Lulu, dan Rabbe ada potongan khusus juga saat pembayaran," tukasnya.

Baca: Kedapatan Bawa Sabu Pria Pengangguran Asal Barabai Utara Diamankan Polisi

Baca: Empat Pencuri Sarang Burung Walet Dibekuk, Begini Kronologi Hingga Pelaku Ditangkap

Sementara itu, pedagang kurma dan perlengkapan haji di Pasar Harum Manis, Sayed Ali mengatakan, saat ini permintaan kurma semakin melonjak baik dalam skala besar atau partai maupun eceran untuk disebar di berbagai pedagang kecil di Banjarmasin dan sekitarnya.

"Untuk Kurma Madinah dijual seharga Rp 80 ribu per kg. Sedangkan Kurma Ajwa atau yang lebih dikenal dengan kurma nabi dibandrol Rp 400 ribu per kg, dan Kurma Mesir merek Golden Valley harganya berkisar Rp 240.000 per kotak. " ucapnya.

Baik di Toko Kurmart maupun Pasar Harum Manis, masih stabil tidak terdapat kenaikan harga sejak awal bulan Ramadan. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)