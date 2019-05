LIVE Supersoccer TV! Live Streaming Portugal vs Argentina Piala Dunia U-20, Negara Ronaldo & Messi

Portugal vs Argentina di Piala Dunia U-20

Link Live Streaming Supersoccer.tv Portugal vs Argentina di Piala Dunia U-20 dapat diakses mulai pukul 23.00 Wib malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Portugal vs Argentina di Piala Dunia U-20 2019 di jadwal Piala Dunia U-20 pada Selasa (28/5/2019) via my supersoccer.tv

Pertandingan Portugal vs Argentina tidak disiarkan langsung di TV Nasional. Namun dapat ditonton secara live streaming di supersoccer tv mulai pukul 23.00 Wib. (link streaming ada di tubuh berita ini)

Pertandingan Portugal vs Argentina di Grup F malam ini dianggap sebagai "final kepagian".

Tak hanya sebagai negara asal dua pemain sepakbola terbaik saat ini, Lionel Messi (Argentina) dan Cristiano Ronaldo (Portugal), kedua negara merupakan kandidat juara Piala Dunia U-20,

Portugal vs Argentina akan saling berhadapan di Bielsko-Biala, Polandia.

Portugal menjadi kandidat juara karena berstatus juara Piala Eropa U-19 2018.

Sedangkan Argentina adalah tim yang paling sering menjadi juara Piala Dunia U-20, yaitu sebanyak 6 kali.

Dilansir dari bolaasport.com, catatan 6 trofi Argentina (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007) mengungguli Brasil (5 kali juara) dan Portugal serta Serbia (2).

Pada pertandingan sebelumnya di Grup F, Portugal berhasil memastikan kemenangan 1-0 Portugal atas Korea Selatan di Bielsko-Biala melalui gol cepat Trincao lewat sebuah serangan balik