Ramadhan 1440 H, Penjualan Emas di Butik Emas Banjarmasin Naik 200 Persen, Kepingan Ini Paling Laris

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tidak hanya gadai dan tebus emas, di pekan terakhir bulan suci Ramadan penjualan emas batangan terus alami peningkatan.

Kepala Butik Emas Logam Mulia (LM) Banjarmasin, Thamrin Latif mengungkapkan, kenaikan penjualan emas antam selama Mei 2019 sangat signifikan.

"Selama Ramadan, penjualan dibandingkan dengan bulan sebelumnya mengalami kenaikan sangat signifikan yaitu pada bulan April penjualan hanya 6,8 kg dan di bulan ini sampai tanggal 27 Mei 2019 sudah mencapai 36 kg," papar Thamrin kepada Banjarmasinpost.co.id, Selasa (28/5/2019).

Ditambahkannya, rata-rata penjualan emas batangan di Triwulan 1 2019 sejak Januari-April mencapai 11,47 kg per bulan, sehingga untuk selama Mei penjualan naik sekitar 200 persen.

Baca: Tim Dinas TPH Turun ke Tiwinganbaru Cek Buah Cabe Berbintik Hitam, Begini Penjelasannya

Baca: SESAAT LAGI! Jadwal Berbuka Puasa 22 Ramadhan, Selasa 28 Mei 2019 Jakarta, Bandung dan Kota Lainnya

Baca: Jelang Lebaran, Tebus Emas Alami Peningkatan Hingga 10 persen

Baca: Bukannya Itikaf untuk Dapatkan Lailatul Qadar, Lima Pria Ini Malah Gelar Judi di Musala SPBU

"Kepingan yang paling laris yakni kepingan 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram. Sementara yang paling tertinggi dicari adalah kepingan 100 gram," jelasnya.

Segmen pembeli kepingan 100 gram tersebut ialah sejumlah pengusaha di Kalsel. Ditambahkannya, yang mana para pengusaha itu menjual kembali emas batangan yang dibeli.

Kepingan emas dalam berbagai karat di butik Logam Mulia (banjarmasinpost.co.id/mariana)

Selama pembelian emas di bulan Ramadan, konsumen mendapatkan promo menarik untuk edisi klasik di Butik LM Banjarmasin.

Kepingan 0,5 gram dan 1 gram mendapat potongan harga Rp 5.000 per keping, kemudian kepingan 2 gram kemasan klasik diskon Rp 10.000 per keping dan 3 gram diskon Rp 15.000 per keping. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)