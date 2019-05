Bupati Banjar H Khalilurrahman Pastikan Stok Sembako Aman Jelang Lebaran 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Memastikan harga kebutuhan pokok aman, Bupati Banjar H Khalilurrahman, Penjabat Sekda Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana bersama dinas terkait melakukan inspeksi di Pasar Batuah Martapura, Rabu (29/5). Harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, namun tidak sampai 10 persen.

Tinjaun pertama orang nomor satu dilingkungan Pemkab Banjar itu blok pedagang daging. Dirinya pun berbincang langsung dengan pedagang daging di Pasar Batuah Martapura tersebut, dan mendapatkan informasi bahwa harga daging mengalami kenaikan sekitar Rp 5.000, yakni dari harga Rp 135 ribu menjadi Rp 140 ribu untuk daging khas.

Dilanjutkan meninjau blok pedagang beras. Harga beras jenis unus, mayang mutiara per liter Rp 13.000,- harga rata-rata Rp 12.000,- Siam Karangdukuh per liter Rp 11.500,- ada kenaikan sekitar Rp 500,-. Siam Rukut, Kupang dan Jawa per liter Rp 10.500,- juga alami kenaikan Rp 500,-.

Pria yang akrab disapa Guru Khalil melanjutkan tinjauannya ke pedagang minyak curah. Guru Khalil pun juga berbincang dengan pedagang minyak goreng di Pasar Batuah Martapura.

"Bersyukur, stok bahan pokok aman sampai lebaran dan terkendali. Hal ini sesuai dengan julukan Kabupaten Banjar sebagai Kindai Limpuar," ucap Guru Khalil.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjar, I Gusti Made Suryawati mengatakan, tujuan inspeksi ke Pasar Batuah Martapura ini untuk memastikan stok dan memantau kenaikan harga sembako, terutama jelang Ramadan. Dia mengakui, untuk harga kebutuhan pokok memang mengalami kenaikan, tetapi tidaklah begitu signifikan.

"Memang ada kenaikan, tetapi tidak lebih dari 10 persen, dan stok pun aman hingga lebaran," kata I Gusti Made Suryawati kepada wartawan.

Kembali ditegaskannya, bahwa harga kebutuhan pokok boleh dibilang stabil dan persediaan aman. Pihaknya pun mengharapkan kondisi ini tetap bertahan hingga Hari Raya Idul Fitri 1440 H, dan dirinya mengajak pedagang di Pasar Batuah untuk tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)