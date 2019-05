LIVE RCTI - Live Streaming Chelsea vs Arsenal di Final Liga Europa Malam ini, Rekor Apik Unai Emery

Jadwal Final Liga Europa (Europa League) Chelsea vs Arsenal dapat ditonton via n via siaran langsung RCTI dan Live Streaming Metube.id dan Vidio.com Premier.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Final Liga Europa (Europa League) malam ini di RCTI dan KVision TV yang menyajikan dua klub besar Liga Inggris asal London, Chelsea vs Arsenal pada Kamis (30/5/2019) dini hari.

Laga antara dua klub asal London, Chelsea dan Arsenal disiarkan langsung di RCTI dan KVision TV mulai pukul 02.00 wib.

Live streaming RCTI tersaji di bagian berita ini. Live Streaming Chelsea melawan Arsenal di Final Europa League juga dapat ditonton via metube.id dan vidio.com premier (Berbayar).

Jelang laga Chelsea vs Arsenal, tim asuhan Unai Emery mengusung optimisme tinggi menjelang laga final Liga Europa musim ini.

Pasalnya, sosok pelatih Arsenal saat ini, Unai Emery memegang peranan kunci untuk laga final nanti.

Emery akrab dengan sebutan pelatih spesialis Liga Europa selama ini.

Dilansir dari bolasport.com, julukan tersebut Emery dapatkan setelah memenangi ajang tersebut sebanyak tiga kali bersama Sevilla.

Kini, Emery mendapat tugas untuk mengulangi prestasi tersebut bersama Arsenal.

Sementara itu, Chelsea memiliki optimisme serupa karena para pemain utama mereka berpeluang besar bisa tampil pada laga tersebut.