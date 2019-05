Mudik Asyik Aston Banua Hotel Nginap Tiga Hari Bayar Dua Hari Saja

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mudik, mudik, mudik, musim mudik sudah menjelang demi mengobati kerinduan kampung halaman dan selalu saja membawa banyak cerita.

Agar mudik terasa lebih istimewa. para pemudik selalu punya cara untuk menikmatinya. Tanpa kecuali bagi pihak lain, turut memeriahkan bahkan mengisi momen mudik dengan memberikan pelayanan agar para pemudik makin bergembira dan berkesan.

Seperti yang dilakukan salah satu Hotel bertaraf International di Jalan Jendral Ahmad Yani Km 11,8, Banjarmasin ini. Aston Banua Hotel and Convention Center mempersembahkan sesuatu yang menarik berupa program mudik asyik bagi masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya.

"Panjangnya perjalanan mudik kini tak lagi terasa melelahkan. Aston banua menghadirkan " musik " yakni Mudik asyik buat kamu yang selalu merindukan kampung halaman . cuma disini . bisa mudik sekaligus liburan menikmati kenyamanan layanan hotel bintang empat . info dan reservasi 05116745555 dan 085345002833," ucap Andri kurniawan General manager kepada reporter Banjarmasinpost.co.id, Rabu (29/5).

Baca: Ketua DPRD Kalsel : ASN dan Dewan Dihimbau Tak Gunakan Mobil Dinas Untuk Mudik Lebaran 2019

Dijelaskannya, mudik asyik ini yakni berupa program menginap tiga hari namun bayar dua hari saja. " Mudik asyik stay 3 pay 2 Rp 968.000 for three night . Room only," katanya.

Aston Banua Hotel & Convention Center, merupakan hotel bintang empat yang modern dengan standar internasional, mulai beroperasi sejak 2015 ini menghadirkan akomodasi yang unik guna memenuhi kebutuhan para pelancong bisnis sekaligus pemudik .

Andri Kurniawan General Manager (istimewa)

Hotel Aston berada di lokasi yang strategis di Jalan Jendral Ahmad Yani area Super Block Grand Banua, jaraknya hanya 15 menit dengan bandara Syamsudin Noor dan pusat kota Banjarmasin dan di kelilingi kedai khas Banjar yang akan mengobati kerinduan anda .

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)