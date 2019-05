Tidak Sabar Menunggu Satu Tahun, Videl Rayakan Ultah Putrinya Setiap Bulan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Biasanya perayaan hari kelahiran dilakukan setiap tahun. Namun berbeda dengan Videl Angela, penyanyi dari Banjarmasin ini tiap bulan merayakan hari kelahiran buah hatinya dan ini sudah bulan ke-5.

"Iya, putri saya usianya 5 bulan dan setiap bulan saya rayakan dengan aneka tema," seloroh Videl.

Pada bulan ke-5 ini Videl merayakan ulang bulan sang anak dengan tema yang unik.

Di dalam kue ulang tahun berwarna biru, videl menarik sesuatu, ternyata ada lembaran panjang berbungkus plastik yang ternyata uang dan tidak sedikit nilainya.

"Cuma lima juta saja duitnya," tukas Videl.

Alasannya merayakan setiap sebulan kelahiran sang anak bernama Putri Ayu Aryadina itu, hanya karena tak sabar menunggu setahun.

Putri Ayu Aryadina (istimewa/videl)

Putri lahir di Banjarmasin pada 9 Desember 2018, jadi setiap bulan di tanggal 9 dirayakan ulang bulan tersebut.

Selain ultah setiap bulan. Anak Videl juga sudah berprestasi. Pada Februari lalu jadi Juara Satu Best of the Best Lomba Fhotocontest produk bayi.

"Anak saya dapat piala, piagam dan sertifikat," seru Videl.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)