Harga Tiket Mahal tak Memengaruhi Jumlah Penumpang, Alasannya ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Humas atau Communication dan Legal Section Head PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor, Aditya Putra mengatakan, jumlah penumpang mulai mengalami kenaikan lantaran musim libur sudah tiba.

"Sesuai prediksi kami, pada H-7 Lebaran jumlah penumpang mulai naik. Karena libur telah tiba," katanya.

General Manajer (GM) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Indah Preastuty menyebut diprediksi puncak arus mudik Lebaran terjadi.

Indah memprediksi, kenaikan penumpang mencapai puncaknya pada saat cuti bersama.

"Puncak arus mudik kemungkinan terjadi pada Sabtu (1/6) dan Minggu (2/6) nanti,” terangnya.

Secara terpisah, Sekretaris Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Kalsel, Siti Aisyah menuturkan, saat ini tiket hampir di seluruh jurusan sudah habis terjual.

"Kalau mau beli tiket untuk penerbangan H-7 sampai H-1 Lebaran sekarang sudah sulit. Karena, semua sudah dibooking," ungkapnya.

Menurutnya, harga tiket mahal tak memengaruhi jumlah penumpang lantaran di Kalsel banyak warga pendatang yang pulang kampung.

"Kalau orang asli Kalsel kemungkinan sedikit yang pergi menggunakan pesawat. Kebanyakan para pendatang yang mudik," pungkasnya.