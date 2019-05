Jelang Lebaran 2019 Kebutuhan Konsumsi Daging Naik, Ini Himbauan Disnakbun Kabupaten Banjar

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Kebutuhan konsumi daging sapi selama Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H di Kabupaten Banjar dipastikan meningkat, kenaikan sekitar 15 persen sehingga jumlah sapi yang dipotong bertambah rata-rata satu ekor per hari. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar menghimbau masyarakat cermat dalam memilih daging sapi.

Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar, Dondit Bekti mengatakan, ketersediaan daging sapi menjelang lebaran dipastikan aman, baik kualitas maupun kuantitasnya. Pihaknya pun sudah melakukan pemeriksaan kondisi di pasar-pasar, terlebih menjelang lebaran ini.

"Kalau jelang lebaran ini, interval pemeriksaan lebih sering kami lakukan. Sejauh ini aman kualitas dan kuantitasnya," katanya, Jumat (31/5).

Meski demikian, pihaknya tetap gencar mensosialisasikan kepada masyarakat agar cermat memilih daging sapi sebelum dikonsumsi, mulai dari kesegaran dan warnanya. Kemudian cium aroma daging, lihat tekstur daging, serta hindari membeli daging dalam keadaan beku, hindari memilih daging berair.

Harga daging sapi dipasaran sendiri alami kenaikan, berkisar antara Rp 130 ribu sampai dengan Rp 140 ribu. Sapi yang dipotong sebagian besar adalah sapi lokal Kabupaten Banjar, namun sekitar 20 persennya merupakan sapi dari luar Kabupaten Banjar.

"Total sapi di Kabupaten Banjar sebanyak 17.364 ekor, ssal sapi lokal dari Pengaron, Sambung Makmur, Sungai Pinang, Mataraman, Telaga Bauntung, Karang Intan dan Aranio. Rata-rata kebutuhan sapi di Kabupaten Banjar setiap harinya 8 ekor sampai 9 ekor," imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Banjar, H Khalilurrahman bersama Kepala Disperindag Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati memastikan stok dan harga kebutuhan bahan pokok, salah satunya adalah daging sapi. Bupati meninjau pasar Batuah Martapura pada Rabu (29/5) lalu.

Pada inspeksi di Pasar Batuah Martapura, orang nomor satu diPemkab Banjar itu mendapatkan informasi bahwa harga daging mengalami kenaikan sekitar Rp 5.000, yakni dari harga Rp 135 ribu menjadi Rp 140 ribu untuk daging khas.

Dilanjutkan meninjau blok pedagang beras. Harga beras jenis unus, mayang mutiara per liter Rp 13.000,- harga rata-rata Rp 12.000,- Siam Karangdukuh per liter Rp 11.500,- ada kenaikan sekitar Rp 500,-. Siam Rukut, Kupang dan Jawa per liter Rp 10.500,- juga alami kenaikan Rp 500,-. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)