Menurut Perempuan Cantik Ini Puisi Itu Asyik, ''Bisa Mengungkapkan Perasaan''

BANJARMASINPOST.CO.ID - Puisi itu asyik. Syairnya sarat makna. Jika kita memahami dan menghayati, maka kita seolah masuk dan larut dalam isi puisi.

Demikian pendapat Noor Oktafia Ningsih tentang karya sastra bertajuk puisi. Bahkan menurutnya kita bisa mengutarakan perasaan melalui puisi.

"Dulu saya belajar membaca puisi dengan guru di tsanawiyah. Sekarang belajar sendiri saja, sambil sesekali tanya juga sama guru via Whatsapp," ujar gadis kelahiran Batulicin, 10 Oktober 2000 ini.

Alumnus MAN 4 Banjar (MAN 2 Martapura) tersebut menyatakan, terpenting kita harus mengetahui puisi yang dibaca itu isinya tentang apa, menggambarkan suasana sedih, senang, terharu, atau apa?

"Mengerti makna kata yangg digunakan, barulah kita bisa menghayati maksud puisi tersebut," jelas anak dari Siti Thobiah dan M Salim MM ini.

Penyuka puisi bernuansa sedih ini, pernah pula bikin puisi tentang ayah, kemudian ikut lomba online menulis puisi tapi belum rezeki juara.

"Sebenarnya saya hanya suka baca puisi dan kurang suka menulis atau mengarang puisi," alasannya.

Saat masih tsanawiyah, ia sering ikut lomba puisi, dan ia pernah juara satu tingkat kabupaten Tanah Bumbu hingga tiga kali.

"Alhamdulillah, tapi kayaknya memang lebih cocok membaca daripada membuat puisi," akunya

Harapannya bisa lebih mendalami lahi tentang puisi, karena puisi ada banyak macamnya dan ia pun masih merasa kurang ilmunya.

Pehobi membaca puisi dan travelling, juga punya sejumlah prestasi antara lain Juara 3 Syarhil Quran se-Tanah Bumbu, Duta MAN 4 Banjar 2017, Wakil V Galuh Kab Banjar 2018 serta Duta Pelajar Rabbani 2019.

Biodata lengkap

Nama lengkap : Noor Oktafia Ningsih

Ttl : Batulicin, 10 Oktober 2000

Pendidikan : MAN 4 Banjar

Nama orgtua

Ibu : Siti Thobiah

Bapak : M. Salim, MM.

Hobi : membaca puisi, travelling

Moto : Be your self and give your best

Prestasi :

-Juara 1 Membaca puisi se-Kab. Tanah Bumbu

-Juara 3 Syarhil Quran se-kab.

-Duta MAN 4 Banjar 2017

-Wakil V Galuh Kab. Banjar 2018

-Duta Pelajar Rabbani 2019

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)