Bukan Karena Syahrini atau Reino Barack, Luna Maya Dicaci Bocah Alay Karena Masalah 'Perang' Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukan karena Syahrini atau Reino Barack, Luna Maya dicaci bocah alay karena hal ini.

Bukan rahasia lagi jika nama Luna Maya kerap dikait-kaitkan dengan Syahrini maupun Reino Barack lantaran perjalanan cinta mereka di masa lalu.

Drama yang terjadi antara Luna Maya dan Syahrini-Reino Barack juga tak kalah menyita perhatian kala penggemar masing-masing membuat kubu dengan tagar #teammantan yang merujuk pada Luna atau #teamsyahreino untuk Incess dan suami.

Tak jarang dua kubu ini 'perang' lewat komentar di Instagram membela Syahrini atau Luna Maya.

Baca: BREAKING NEWS Ani Yudhoyono, Istri Presiden RI ke 6 SBY Meninggal Dunia di Singapura

Baca: Bukti Syahrini Jiplak Gaya Luna Maya, Lihat Penampilannya Saat Bersama Reino Barack

Baca: Perubahan Sikap Ammar Zoni Saat Irish Bella Dinyatakan Hamil, Sebut Sampai 7 Kali

Baca: Nasib Cinta Laura Perihal Ikut Puteri Indonesia Pasca Potret Tak Senonoh Tersebar Oleh Pacar

Baca: Ani Yudhoyono Dikabarkan Koma, Pesan Haru Sang Menantu Annisa Pohan Untuk Istri SBY

Baca: Sosok Peneror Rumah Ayu Ting Ting Terkuak, Perempuan yang Lempar Celana Dalam dan Pembalut

Namun rupanya, 'serangan' untuk Luna Maya tak hanya datang dari fans militan Incess.

Terbaru di Instagram Luna Maya, Sabtu (1/6/2019) terungkap jika ia mendapatkan cacian dari pihak lain.

Hal tersebut bermula dari kedatangan personel boyband asal Korea Selatan, EXO ke Indonesia pada Minggu (26/05/2019).

Ketiga personel EXO tersebut yaitu Suho, Kai, dan Chen.

Baca: Marahnya Luna Maya Saat Syahrini Diperlakukan Begini, Istri Reino Barack Disebut Tak Pantas

Baca: Sikap Aneh Syahrini Saat Reino Barack dan Luna Maya Masih Jalani Hobi yang Sama

Baca: Kesalahan Luna Maya Terancam Hukuman 8 Tahun Penjara dan Denda 2 Miliar

Sebagai brand Ambassador, kedatangan para personel EXO tersebut ke Jakarta dalam rangka memperkenalkan produk baru Nature Republic, brand skin care dan kosmetik terkemuka di Korea.

Ketiga personel EXO itupun mengadakan jumpa pers terhadap peluncuran produk Nature Republic Around The Nature di The Westin Hotel Java Ballroom 1F, Jakarta Indonesia.