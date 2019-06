Novel Bertem Mafia Ternyata Menggugah Hati Pemuda Banjarmasin Ini untuk Pergi Luar Negeri

BANJARMASINPOST.CO.ID- Inspirasi dan motivasi juga bisa kita didapat dari novel. Setidaknya itu dirasakan pemuda yang gemar membaca ini. Uniknya, novel yang menggugah hatinya itu adalah novel bertema mafia.

Dwi Angga Risniadi, pemuda kelahiran Banjarmasin 4 Oktober 1997 yang kuliah di PGSD FKIP ULM Banjarbaru, memang gandrung dengan buku sejak kecil.

"Suka baca sejak SD kelas 3. Saat itu juga mulai kenal bahasa Inggris dari pelajaran di sekolah," ungkap warga Banjarbaru ini.

Ketika booming novel dan film Harry Potter, Dwi yang saat itu kelas 5 SD melahap habis novelnya mulai seri 1 sampai 7.

"Khusus yang seri 5 dan 7 saya beli novelnya yang versi bahasa Inggris," terangnya.

Sang kakek, ayah dan paman yang menurunkan hobi membaca kepada Dwi.

Novel klasik karya Buya Hamka; Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, maupun novel asing karya Mario Fuzo; The Goodfather, dan novel karya penulis lokal Sandy Firli; Perempuan Pemburu Hujan, adalah beberapa novel yang ia suka.

Khusus The Goodfather yang terbit 1940, mengisahkan tentang kehidupan keluarga Mafia di New York.

Novel yang pada 1972 diangkat ke layar lebar ini tak semata menguraikan dunia kriminal para mafioso tapi juga ada sisi-sisi humanis yang bermakna positif.

"Banyak kutipan kalimat dari para tokohnya antara lain Don Vito Corleone, Michael Corleone dan lainnya yang memberikan pelajaran bagi pembaca," jelas Dwi.