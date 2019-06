LIVE Supersoccer TV! Link Live Streaming Italia vs Polandia di Babak 16 besar Piala Dunia U-20 2019

Italia vs Polandia di babak 16 besar Piala Dunia U-20 2019

Pertandingan Italia vs Polandia di babak 16 Besar Piala Dunia U-20 dapat diakses via live streaming Supersoccer.tv mulai pukul 22.30 WIB malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Italia vs Polandia di babak 16 Besar Piala Dunia U-20 pada Minggu (2/6/2019) via my supersoccer.tv.

Babak penyisihan grup A hingga F pada Piala Dunia U-20 2019 Polandia selesai digelar, Sabtu (01/06/2019) dini hari WIB.

Tim-tim yang akan berlaga di babak 16 besar pun sudah lengkap.

Babak 16 besar bakal dibuka laga Italia kontra tuan rumah turnamen, Polandia, di Gdynia.

Polandia lolos ke babak 16 besar usai menjadi salah satu dari 4 peringkat tiga terbaik, sedangkan Italia merupakan juara Grup B.

Walaupun Italia lebih dijagokan untuk lolos ke babak 8 besar, namun Polandia tentu tampil ngotot dibantu dukungan dari para suporter selaku tim tuan rumah.

