KalselPedia - Di Sini Gedung Pelayanan BPKB Polda Kalsel, Juga Ada Sejumlah Fasilitas Lainnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gedung Pelayanan BPKB Subditregident Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan adalah kantor yang khususnya melayani masalah pembuatan atau hal-hal lain terkait dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB.

Gedung Pelayanan BPKB Polda Kalsel yang dominasi warna biru ini berada di Jalan DI Panjaitan No.37 Banjarmasin.



Gedung BPKB di renovasi pada 2017 pada saat Kapolda Brigjen Pol Rachmat Mulyana dan waktu itu Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel dijabat oleh Kombes Pol E. Zulfan, Sik.

Seiring waktu dilakuka penambahan kembali fasilitas-fasilitas yang ada pada saat Kapolda dijabat Irjen Pol Drs Yazid Fanani dengan Direktur Lalu Lintas dijabat oleh Kombes Pol Muji Ediyanto, dengan Kasubditregident Akbp Afri Darmawan,Sik, MH.

Baca: KalselPedia - Ini Daftar CEO dan Susunan Pemain Barito Putera Tahun 2019

Baca: KalselPedia - Inilah Nama-nama Masjid di Kota Banjarmasin, dari Masjid Sabilal Hingga Al Jihad

Baca: KalselPedia - Arti Lambang Kabupaten Tabalong, Terdapat Mandau & Menara Obor Minyak dalam Perisai

Pelayanan BPKB di gedung ini melayani penerbitan BPKB BBN1 (Untuk Ranmor Baru) & BBN2 (Untuk Balik nama & Rubentina ).

Sedang untuk jadwal pelayanan BPKB di mulai dari Hari Senin sampai Kamis pukul 08.00 s.d 15.00 wita (Non stop), Hari Jumat 08.00 s.d 15.00 wita (istirahat shalat jumat 12.00 s.d 13.00) dan hari Sabtu pukul 08.00 s.d 11.00 wita.

Gedung ini juga memiliki fasilitas yamg ada di Pelayanan yakni:

1. Taman yg Asri

2. Smoking area

3. Ruang Antrian FIFO (First in first out)

4. Meja Informasi

5. Ruang Yan Disabilitas

6. Ruang Ibu Menyusui

7. Ruang bermain Anak

8. mesin survey IKM

9. Layar info digital

10. ruang tunggu yg nyaman

11. perpustakaan mini

12. Meja pengaduan

13.Toilet umum dan disabilitas

14. Sistem ERI yg memudahkan Transfer data ranmor dri dealer.(Banjarmasinpost.co.id/irfani)