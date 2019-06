Miley Cyrus Alami Pelecehan Seksual di Barcelona, Leher Ditarik Si Pria Ini Berusaha Mencium

Penyanyi Miley Cyrus menghadiri perhelatan 2019 Met Gala di Metropolitan Museum of Art, New York, pada 6 Mei 2019.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Miley Cyrus mengalami pelecehan seksual saat berada di Barcelona, Spanyol akhir pekan kemarin.

Dalam video yang beredar di media sosial, Miley Cyrus tampak berjalan keluar dari sebuah hotel bersama suaminya, Liam Hemsworth.

Tiba-tiba dari kerumunan orang di sampingnya muncul seorang pria memakai ikat kepala.

Ia menggerayangi Miley Cyrus, menarik lehernya serta berusaha mencium penyanyi tersebut.

Hemsworth yang berjalan di depan istrinya sepertinya tidak melihat kejadian itu. Namun ia langsung menarik dan memeluk istri penyanyi "Wrecking Ball" itu.

Pengawal Cyrus juga bertindak cepat. Mereka langsung mendorong pria tersebut ke belakang kerumunan.

Menurut sumber yang dikutip Entertainment Tonight, Miley Cyrus terkejut dengan peristiwa itu tetapi kondisinya baik-baik saja.

Cyrus berada di Barcelona untuk tampil di Primavera Sound 2019 pada Jumat (31/5/2019).

Saat ini ia sedang mempromosikan mini albumnya, She Is Coming, yang dirilis pada hari yang sama.

She Is Coming merupakan yang pertama dari tiga album yang akan dirilis tahun ini.

Album kedua dari trilogi itu akan dinamai She Is Here dan yang ketiga bertajuk She Is Everything.

She Is Coming merupakan album pertama Miley Cyrus sejak ia menikah dengan Liam Hemsworth pada Desember 2018.

