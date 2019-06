Nagatala Cantik Ini Pilih Cari Pengalaman Dulu Baru Melanjutkan Kuliah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jika kebanyakan remaja seusianya memilih kuliah dulu baru bekerja, Retno malah sebaliknya. Kerja dulu baru kuliah.

Tahun 2018 setelah ikut Pemilihan Nanang Galuh Tanahlaut (Nagatala), ia melamar kerja dan diterima di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru.

"Sebelum ikut Nagatala, saya juga pernah bekerja di perusahaan swasta," ungkap pemilik nama lengkap Retno Pramestiara ini.

Alasan gadis kelahiran Pontianak , 20 Juli 1997 tersebut, ia ingin merasakan pengalaman bekerja dan bisa mendapatkan uang dari keringat sendiri.

"Orangtua sebenarnya menyarankan kuliah saja dulu, baru bekerja. Tapi saya tetap ingin bekerja saja dulu," tukas putri dari Yuliatmi dan Gunawan ini.

Ungkap Retno, sebelumnya ia juga pernah jadi tenaga pengajar di lembaga pendidikan selama 2 tahun, mengajar tentang social graces and grooming.

Meski begitu, sembari kerja ia juga kuliah dan saat ini berstatus mahasiswi semester 2 Uniska Banjarbaru dan mengambil kelas non regular.

"Setelah bekerja, saya jarang melakukan kegiatan hobi. Tapi alhamdulilah, setiap ada kegiatan Nagatala masih bisa membagi waktu," terang penghobi menyanyi dan menari ini.

Urusan menyanyi, ia juga penyanyi panggung tapi tidak terlalu fokus sebagai profesi sampingan yang manggung sana-sini.

Semasa sekolah, Retno aktif di berbagai kegiatan yakni fashion show, selain itu drumband. Tak heran jika ia punya prestasi modelling, tari, galuh Tanah Laut juga drumband.

Biodata lengkap:

Nama : Retno Pramestiara

Tgl Lahir : Pontianak , 20 juli 1997

Pendidikan : SMA

Sementara kuliah semester 2 Uniska Banjarbaru

Nama Ibu : Yuliatmi

Nama Bapak : Gunawan

Hobi : nyanyi , menari

Moto : dont be afraid of your past

Prestasi : modelling , galuh banjar , tari , drumband

