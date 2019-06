Pascalebaran 1440 H Harga Bawang di Banjarmasin Masih Tinggi, Harga Ayam Potong Rp 28.500 Per Kg

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bulan Ramadan telah usai, kini umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Berdasarkan pantauan Banjarmasinpost.co.id, harga sejumlah komoditas pangan di Banjarmasin relatif masih tinggi.

Di pasar tradisional di Banjarmasin, harga bawang merah dan bawang putih berada di kisaran Rp 30.000-35.000 per kg.

Pasar Sentra Antasari Banjarmasin misalnya, dikatakan pedagang bawang, Hj Misrati, harga bawang merah dan bawang putih seharga Rp 35.000 per kg.

"Harganya tidak jauh berbeda dengan sepekan sebelum Lebaran kemarin. Jadi tidak ada kenaikan harga setelah Lebaran," kata dia.

Sebelumnya pada pertengahan bulan puasa lalu, harga bawang putih sempat turun di kisaran harga Rp 30.000 per kg, sedangkan bawang merah seharga Rp 25.000 per kg.

Baca: Tangis Luna Maya di Atas Ranjang Disorot, Tangisi Faisal Nasimuddin, Ariel NOAH Atau Suami Syahrini?

Baca: Warga Dalampagar Ulu Kabupaten Banjar Sudah Persiapkan Keperluan untuk Haul Datu Kelampayan

Baca: Belasan Warga Dua Desa Keracunan Makanan, Ini Penjelasan Dinas Kesehatan Tanahbumbu

Komoditas daging ayam potong masih stabil sejak awal Ramadan. Pedagang ayam di Pasar Sentra Banjarmasin, H Rahmah menyebutkan, harga ayam masih di kisaran Rp 28.500 per kg.

"Pembeli biasanya langsung beli satu ekor, yang paling besar dihargai Rp 38.000-50.000 per ekor, yang paling kecil seharga Rp 26.000-30.000 per ekor," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Diakuinya penjualan ayam potong pada H+2 Lebaran menurun, sebab sepinya pembeli yang berbelanja di lapaknya. Beberapa daging ayam harus disimpan menggunakan es batu, dan kualitasnya dapat berkurang.

Sementara itu, Di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per Jumat (7/6/2019) harga bawang merah Rp 42.000 per kg dan harga bawang putih Rp 38.900 per kg. Untuk harga daging ayam potong belum terupdate di situs tersebut.(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)