Perlakuan Ivan Gunawan pada Anak Ruben Onsu Disorot, Bandingkan dengan Putri Ayu Ting Ting

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ivan Gunawan yang santer digosipkan dengan Ayu Ting Ting, memang diketahui juga begitu dekat dengan putri sang penyanyi, Bilqis Khumaira Razak.

Beberapa kali Ivan Gunawan diketahui mengunggah momen kebersamaannya di Instagram bersama anak Ayu Ting Ting dengan Enji tersebut.

Namun ternyata, desainer yang akrab disapa Igun itu juga terlihat begitu akrab dengan Thalia, putri pertama pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah.

Hal itu diketahui dari unggahan Ivan Gunawan pada Rabu, (5/6/2019) silam.

Dirinya mengunggah foto dengan Thalia di akun Instagramnya.

Thalia nampak tersenyum berfoto dengan sahabat sang ayah.

Lucunya lagi, Ivan Gunawan malah mengenakan pita berwarna pink di rambutnya.

Pita tersebut nampak mirip dengan apa yang dipakai Thalia.

“ motherhood is a love story with no ending, and giving a birth such a great achievement. As a friend I’m so honored to company this couple in any conditions, i wish you all the best to the mother and the child @ruben_onsu@sarwendah29 “ tulis Ivan Gunawan pada keterangan fotonya.

( Menjadi ibu adalah kisah cinta tanpa akhir, dan melahirkan adalah prestasi yang luar biasa. Sebagai teman, saya merasa terhormat untuk menemani pasangan ini dalam kondisi apa pun, saya berharap yang terbaik untuk ibu dan anak ini @ ruben_onsu @ sarwendah29)