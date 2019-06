Aktif di Dunia Seni dan Olahraga, Bocah dari Banjarbaru Ini Naik Level Sebelum Waktunya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tak hanya pandai bergaul, Maycella Chantiqa Wijaya, termasuk anak yang aktif di berbagai kegiatan baik seni maupun olahraga.

Cella, panggilan akrab gadis kecil kelahiran Kota Banjarbaru, 9 Mei 2009 ini, hobi menyanyi, main piano, karate, menari, menulis, membaca, berenang dan bulu tangkis.

Sejak 2015 putri semata wayang dari Irma Damayanty, sudah mengoleksi aneka piala dari berbagai kejuaraan atau lomba.

Urusan hobi, kebetulan untuk seni selaras dan maminya yang juga suka menyanyi dan main piano.

"Mami dulu pernah les keyboard. Jadi bisa menyesuaikan saat mendampingi Cella latihan piano. Mengoreksi nada dan tempo," terang Siswi SDN 1 Guntung Payung ini.

Baca: Muda, Bujangan dan Kaya, Pemain Barito Putera Ternyata Bergaji Miliran Per Tahun

Baca: Keutamaan Puasa 6 Bulan Syawal 1440 H, Anda Masih Berhutang Puasa Ramadhan, Ini Aturannya

Baca: Putri Anang Hermansyah & Krisdayanti Cari Pasangan, Aurel Hermansyah: Jodoh Bukan di Tangan Netizen

Bakat Cella di bidang seni memang besar. Di tempat kursus piano, Cella pernah dinaikan level pelajarannya sementara teman-temannya masih di level yang ada.

Cella memang suka tantangan. Tatkala kompetisi menyanyi, ia berani diajak maminya ikut bersaing bersama orang dewasa dan syukurnya meraih juara favorit.

Bakat olahraga yang menonjol adalah karate. Awalnya ketika teman-teman di komplek ikut karate, Cella hanya mengiringi di barisan belakang.

Awalnya sang mami sempat ragu apakah Cella cuma ikut-ikutan, ternyata tidak dan malah berbakat. Hanya dua bulan latihan, kemampuannya menyerap pelajaran dasar sudah setara dengan enam bulan latihan yang distandarkan.

"Alhamdulillah Cella boleh ikut ujian kenaikan sabuk, sementara teman-teman yang lebih dulu ikut latihan malah banyak yang berhenti," terang Cella yang kini menyandang sabuk coklat karate Lemkari dan sering juara Kata.

Bagaimana prestasi di sekolah. Ternyata Cella juga selalu ranking teratas sejak kelas 1 SD. Padahal belajarnya kadang rajin, kadang tidak.

Di Kelas 4 ini Cella sudah diajari mamnya untuk mandiri dalam belajar. Jika tidak paham baru tanya mami. Kalau mami juga tak paham barulah mereka berdua searching di internet.

Prestasi :

-Juara 2 Lomba Menyanyi Hardiknas 2015 PGSD UNLAM tingkat TK

-Juara 1 Group Karnaval Sasirangan Anak TK 2015

-Juara 1 PhotoContest Best Looking Mejikubihiniu EO Online 2015

-Juara 3 Kata Usia Dini Putri Kejuaraan Karate Lemkari se-Banjarbaru 2016

-Ujian Terbaik Semester II 2016 Lemkari Kalsel naik sabuk hijau, turun kyu 6

-Juara 1 Lomba Menyanyi Kategori SD Cinta Bangsaku bersama Herbal Chicken 2017

-Juara 1 FLS2N Menyanyi Solo SD tingkat kota Banjarbaru 2017

-Juara 3 piala Q-Mall Idol Kategori A, usia 7-13th 2017

-Ujian Terbaik Semester I Lemkari Kalsel 2017 naik sabuk coklat, turun kyu 3

-Juara 3 FLS2N Lomba Menyanyi Solo SD tingkat Provinsi 2017

-Juara 1 Lomba Menyanyi cilik The Star Of Indonesia, Banjarbaru 2018

-Juara 1 Performer Piano Classic tingkat SD kelas 1-3 Piala Ardeval Swara 2018

-Juara 1 Performer Piano Classic tingkat SD kelas 4-6 Piala Ardeval Swara 2019

-Juara 1 Lomba Menyanyi Lagu Banjar Cilik APINDO UMKM SUMMIT & EXPO 2019

-Juara 1 Banjarmasin Mencari Bakat Kategori B usia 7-15th 2019

-Juara 1 Lomba Menyanyi kategori usia maksimal 13th

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)