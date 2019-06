BANJARMASINPOST.CO.ID - Pesan 'Manis' Atta Halilintar untuk Aurel Hermansyah Saat Berlibur dengan Ashanty & Anang Hermansyah

Selepas lebaran idul fitri 2019, keluarga Anang Hermansyah - Ashanty memilih untuk menghabiskan waktu mereka dengan berlibur. Termasuk Aurel Hermansyah

Dari unggahan keluarga Anang Hermansyah - Ashanty yang akrab disebut keluarga A6 (baca:Asix) termasuk juga Aurel Hermansyah tersebut, diketahui tujuan liburan mereka adalah ke Kanada.

Misalnya saja pada unggahan Aurel Hermansyah pada Sabtu (8/6/2019) di akun Instagramnya.

Aurel nampak cantik mengenakan kacamata hitamnya berpose di kursi pesawat.

Putri sulung Krisdayanti tersebut nampak tersenyum tipis.

Lewat foto itu pula, Aurel memberitahukan pengikut Instagramnya bahwa ia akan pergi berlibur.

" Liburannnnn duluuu yaaaa (emoji) see you soon Jakartaaaaaaa," tulisnya.

Di bagian penanda lokasi, Aurel Hermansyah menyebutkan lokasi Vancouver, British Columbia, Canada.

Namun ada yang menarik dari unggahan Aurel tersebut.