Promo Libur Lebaran, Toko Ponsel di Banjarmasin Geber Flash Sale Handphone Hanya Rp 1 Jutaan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selama libur Lebaran 1440 H, toko ponsel di Banjarmasin terus memanfaatkan peluang untuk menarik minat konsumen melalui serangkaian promo.

Penawaran menarik tersebut tampak berbeda setiap harinya. Mulai dari diskon hingga 70 persen, cashback hingga Rp 1 juta dan masih banyak lagi promo lainnya.

Di Hapeworld Banjarmasin misalnya, promo menarik selalu ada setiap harinya. Promo-promo tersebut ditampilkan di media sosial Instagram dan Whatsapp.

"Selama weekend atau Sabtu dan Minggu, 8-9 Juni kami hadirkan Flash Sale. Hanya berlaku dua hari, konsumen bisa membeli handphone senilai hanya Rp 1 jutaan," ujar Marketing Hapeworld, Zaka kepada Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (8/6/2019).

Handphone yang mendapatkan potongan harga yakni merk Xiaomi Redmi 6 RAM 3 GB up to 32 GB external memory dari harga Rp 1.899.000 menjadi Rp 1.399.000.

Selain itu, ada Xiaomi Redmi 6 RAM 4 GB up to 64 GB external memory dari harga Rp 1.999.000 menjadi 1.599.000, serta Xiaomi Mi A2 Lite RAM 3 GB up to 32 GB external memory dari harga Rp 1.899.000 menjadi Rp 1.499.000.

Sebelumnya pada 6 Juni lalu, Hapeworld menggeber promo diskon hingga 70 persen untuk merk handphone Samsung, Asus, Huawei, Polytron, dan Philips. Serta cashback Oppo hingga Rp 1 juta.

"Setiap pembelian handphone di Hapeworld akan mendapatkan free voucher sembako murah. Promo Cicilan 0 persen semua Kartu Kredit. Promo Kredit tanpa bunga lewat pembiayaan Homecredit. Juga ada kredit bebas admin dan tanpa DP via Kredit Plus, serta spesial diskon Harman Kardon Onyx 4 dari Rp 2.499.000 menjadi Rp 1.799.000," tukasnya.

Untuk harga handphone di Hapeworld, merk Oppo seharga Rp 1,6-5 juta, Vivo seharga Rp 1,6-6 juta,

Realme seharga Rp 1,5-3,7 juta, dan Samsung dibanderol seharga Rp 1,7-13 juta.

Sementara itu, Di Arthomoro dan 168 Celular Banjarmasin juga memberikan penawaran menarik memasuki peak season libur lebaran kepada konsumen.

Promotor di Hapeworld Banjarmasin menjelaskan harga dan spesifikasi handphone. (Mariana) (banjarmasinpost.co.id/mariana)

"Setiap pembelian apapun meliputi handpone, laptop, voucher, pulsa, bisa mendapatkan satu kupon undian berupa lima paket umrah, satu unit sepeda motor, dan 93 voucher belanja senilai puluhan juta rupiah," jelas Headstore Arthomoro Celuler Banjarmasin, Caris Fajar Akbar.

Konsumen yang membeli semua barang yang tersedia di Arthomoro dan 168 Celluler, medapatkan kupon lalu pada kupon diisi identitas lengkap dan nomor handphone. Pemenang dari program undian tersebut bakal diundi pada Agustus 2019 mendatang. Pemenang akan dihubungi via telepon

Pihaknya juga memberikan harga miring untuk beberapa merk handphone. Untuk Vivo dibanderol mulai harga 2-4 jutaan, Oppo seharga Rp 1,6-5 juta, Realme seharga Rp 1,5-3,7 juta, dan Samsung dibanderol seharga Rp 1,7-13 juta. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)