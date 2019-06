Hotel di Banjarmasin Tawarkan Promo Menarik Selama Libur Lebaran, Diskon hingga 35 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mahal harga tiket pesawat sangat berpengaruh pada tingkat hunian hotel yang ada di Banjarmasin. Hingga memasuki Triwulan II 2019, okupansi hotel di Kota Banjarmasin pun turun hampir 50 persen.

Seperti dirasakan Best Western Kindai Hotel Banjarmasin, terjadi penurunan tingkat hunian kamar sejak melambungnya harga tiket pesawat.

Demi meningkatkan okupansi yang turun tersebut, manajemen Best Western Kindai Hotel menggeber promo kamar bagi tamu hotel.

"Kami menawarkan paket spesial Idul Fitri dengan potongan harga hingga 35 persen per malam. Berlaku sejak 30 Mei hingga 9 Juni 2019," jelas Marketing Communication Manager Best Western Kindai Hotel Banjarmasin, Aldo kepada Banjarmasinpost.co.id.

Tidak hanya itu, sebelumnya hotel yang beralamat di Jalan A Yani Km 4,5 ini juga menawarkan paket Eid Brunch All You Can Eat seharga Rp 135.000 per orang pada perhelatan Idul Fitri, 5 dan 6 Juni 2019 lalu.

Lain lagi dengan Mercure Hotel Banjarmasin, untuk meningkatkan tingkat hunian, Mercure memberikan harga promo mulai dari harga Rp 1.193.000 per kamar bagi tamu hotel.

"Harga tersebut untuk tipe superior, fasilitas yang didapat termasuk sarapan, makan siang menu khas Lebaran, akses kolam renang dan fitnes centre," papar Executive Secretary & PR Mercure Hotel, Gusti Aulia.

Selain berbagai fasilitas tersebut, tamu juga mendapatkan aksee yang mudah untuk mengunjungi Trans Studio dan Duta Mall Banjarmasin.

Sementara itu, Aston Banua Hotel and Convention Center Banjarmasin juga menggeber penawaran menarik selama libur Lebaran. Sebagaimana diketahui, tingkat okupansi Aston selama Triwulan I mengalami penurunan hingga 47 persen.

"Tamu mendapatkan harga terbaik saat membawa dan menunjukkan boarding pass Garuda Indonesia. Sudah bisa menginap seharga Rp 400.000 per malam," kata General Manager, Andri kurniawan.

Dengan membayar harga tersebut, tamu mendapatkan fasilitas tipe deluxe room sudah termasuk breakfast untuk dua orang.

Dia pun berharap, adanya promo tersebut dapat membantu meningkatkan tingkat hunian selama libur panjang lebaran. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)