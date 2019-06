Kelakuan Syahrini dan Reino Barack di Ranjang Ketika Bulan Madu, Rambut Suami Incess Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kelakuan Syahrini dan Reino Barack di ranjang ketika bulan madu jadi sorotan. Incess disebut begini oleh mantan kekasih Luna Maya itu.

Ya, sejak resmi menyandang status suami istri pada Februari lalu, pasangan Syahrini dan Reino Barack hingga kini tetap menuai sorotan publik.

Alih-alih Lebaran menjadi momen kumpul keluarga, Syahrini dan Reino Barack justru pergi bulan madu.

Diketahui, sejak menikah keduanya mengaku belum sempat berbulan madu.

Padahal, keduanya sudah sering bepergian ke luar negeri bersama beberapa waktu lalu tetapi dikarenakan urusan lain.

Bukan Syahrini bila tak menuai sorotan, saat bulan madu kelakuannya dengan Reino di ranjang jadi sorotan.

Hal ini terekam dari unggahan di akun Instagram pribadi @princessyahrini pada Jumat (07/06).

"Hallo From Me And My Super Saiyan.

Lots Of Love From New Zealand !" tulis Syahrini.

Saat menjalani bulan madu ke New Zealand, Syahrini berpose manja di sisi suami saat mengenakan handuk yang melilit rambutnya.