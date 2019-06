Capaian Kesehatan Semesta Jadi Perbincangan di WHA Jenewa, Indonesia Langsung Lakukan Ini

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARBARU - Pencapaian Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) menjadi target tersendiri yang harus dicapai bagi negara negara di dunia, termasuk di Indonesia.

Penekanan itu, merupakan kesimpulan dari Sidang World Health Assembly (WHA) ke-72 pada tanggal 20-28 Mei 2019 di Jenewa.

WHA merupakan Pertemuan Tahunan Para Menteri Kesehatan se-Dunia.

Delegasi RI dipimpin Menkes RI Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. Nila Moeloek, SpM (K). Selain Pejabat setingkat eselon 1 dan 2 Kemenkes RI, turut hadir sebagai Delegasi, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, HM Muslim, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Direktur PT Biofarma dan Perwakilan Nakes Teladan.

Kadinkes Kalsel, Muslim mengemukakan di General Debate menghasilkan kesimpulan adanya progress pencapaian target 1 milyar orang mendapatkan manfaat dari Cakupan Kesehatan Semesta (UHC). Namun catatannya diperlukan kerja sama global dan regional untuk mendukung pencapaian UHC pada tingkat nasional masing-masing.

"Tantangan yang dihadapi antara lain perlunya penguatan sistem. peningkatan akses pelayanan kesehatan sumber daya tenaga kesehatan, kesinambungan dukungan anggaran dan koordinasi," kata Muslim.

Dia menuturkan, Muslim mengatakan ada lima isu prioritas kesehatan Kalsel. Yakni stunting, kematian ibu dan bayi baru lahir, cakupan dan mutu imunisasi, penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung, dan kencing manis, serta yang terakhir TBC.

Sementara dalam keterangan pers Menteri Kesehatan di laman kemenkes RI menyampaikan hasil kesimpulan general debat WHA langsung ditindak lanjuti di momen WHA pula.

Dimana Indonesia di sela-sela Pertemuan WHA, Menkes RI melakukan serangkaian Pertemuan Bilateral baik yang sifatnya antar Pemerintah / Government to Government (G to G) maupun dengan Non State Actors. Dari 12 Pertemuan Bilateral yang dilakukan baik pada tingkat Menteri Kesehatan atau Pejabat Eselon 1, enam diantaranya merupakan Pertemuan G to G.

"Telah banyak kontribusi yang diberikan oleh Indonesia serta hasil yang dicapai pada Pertemuan WHA kali ini," ujarnya.

