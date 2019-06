Kelompok JAD Asal Aceh 'Serbu' Kalteng, Istri dan Anak Dua Tersangka Dititipkan di Dinas Sosial

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Penangkapan terhadap dua tersangka teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) asal Aceh di Palangkaraya Kalimantan Tengah dalam penggerebekkan di bedakan Jalan Pinus Permai III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Palangkaraya, hingga, Rabu (12/6/2019) masih diproses oleh penyidik Polda Kalteng.

Dua tersangka teroris yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena selama ini sudah menjadi buron Mabes Polri yakni berinisial Tom dan Abd, telah diamankan di Polda Kalteng. Mereka ditangkap dalam penggerebekkan di Palangkaraya.

Kapolda Kalteng, Irjen Pol Anang Revandoko, menegaskan, untuk anak dan istri dari dua tersangka teroris yang telah ditetapkan sebagai tersebut dititipkan di Dinsos Kalteng, KPAI / P2TP2A/ Bapas serta Depag .

"Untuk kedua tersangka yang diamankan karena terbukti terkait jaringan teroris jaringan JAD, dilakukan pemeriksaan termasuk beberapa orang lainnya yang diamankan dalam penggerebekkan di Palangkaraya dan Kabupaten Gunungmas," ujarnya.

Polda Kalimantan Tengah melakukan penggerebekkan kelompok terduga teroris di sebuah barang di Jalan Pinus Permai III, Palangkaraya. (Humas Polda Kalteng)

Hingga saat ini tercatat, selain dua tersangka yang diamankan tersebut, polisi juga mengamankan, empat lelaki dewasa yakni Ras alias Ib, Muh Rus alias Abdr, Sup atau Abu Is, dan An alias Abu Na.

Polisi juga mengamankan empat perempuan dewasa yakni, Ais , Rau, Nur dan M, serta mengamankan sebanyak lima orang anak yang berumur dari 1,6 tahun hingga umur 6 tahun.

