Dengan Rp 1,8 Triliun, Lionel Messi Atlet Berpenghasilan Tertinggi, Ini Daftar Pemain Tajir di Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Megabintang Barcelona, Lionel Messi dinobatkan sebagai atlet berpenghasilan tertinggi di dunia dalam setahun terakhir versi majalah Forbes.

Memperoleh penghasilan mencapai 127 juta dollar AS (setara sekitar Rp 1,8 triliun), Messi mengungguli dua pesepak bola lainnya, yakni Cristiano Ronaldo (109 juta dollar AS atau setara Rp 1,5 triliun) yang menempati posisi kedua, dan Neymar di posisi ketiga (105 juta dollar AS atau setara Rp 1,4 trilun).

Ini merupakan pertama kalinya tiga pesepak bola menempati tiga besar. Messi menjadi pesepak bola kedua yang menempati peringkat teratas setelah Ronaldo.

Pesepak bola lainnya yang masuk dalam daftar 100 besar adalah gelandang Manchester United, Paul Pogba, yang menempati peringkat ke-44 dengan 33 juta dollar AS.

Berturut-turut ada Andres Iniesta (ke-46), Alexis Sanchez (53), Kylian Mbappe (55), Mesut Oezil (57), Oscar (66), Antoine Griezmann (75), Gareth Bale (79), dan Mohamed Salah (98).

Forbes menghitung pendapatan para atlet dengan menghitung bonus dan hadiah, gaji, serta endorsements mereka antara Juni 2018 hingga Juni 2019.

Tahun lalu, predikat atlet dengan penghasilan tertinggi di dunia diraih petinju Amerika Serikat, Floyd Mayweather. Namun, dia kini sudah tidak masuk dalam daftar 100 besar.

Petenis putri AS, Serena Williamas, menjadi satu-satunya atlet wanita yang masuk dalam 100 besar. Ia menempati peringkat ke-63.

AS menjadi negara dengan jumlah atlet terbanyak yang masuk 100 besar. Tercatat ada 62 atlet Negeri Paman Sam yang masuk daftar atlet berpenghasilan tertinggi.

Liga bola basket NBA menjadi kompetisi yang menyumbangkan atlet terbanyak dengan 35 pemain. Pemain Los Angeles Lakers, LeBron James, menempati peringkat kedelapan, disusul dua pemain Golden State Warriors, Stephen Curry, di posisi kesembilan dan Kevin Durant di posisi ke-10.

Sementara itu, pebalap Formula 1, Lewis Hamilton, menjadi atlet Inggris dengan bayaran tertinggi (peringkat 13) mengungguli petinju Anthony Joshua (peringkat 14).

