Rilis Hari Ini, Realme X dan Realme X Lite Kamera 48 Megapiksel Sudah Bisa Dibeli, Harganya?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sub-merek milik Oppo, yaitu Realme bakal menggelar sebuah acara di Dreamland Art Centre, Beijing, China, pada hari ini (15/5/2019), tepatnya pukul 15.00 waktu setempat.

Dalam acara itu, Realme digadang-gadang bakal meluncurkan dua seri ponsel terbarunya, yaitu Realme X dan Realme X Lite.

KompasTekno pun diundang untuk meliput acara ini dan bakal merasakan menggunakan ponsel Realme X untuk pertama kalinya.

Realme pun telah mengirim undangan acara peluncuran. Begini ilustrasi undangan acara peluncuran Realme X yang diterima KompasTekno.

Sebagaimana tampak di undangan peluncuran, Realme X mengusung tagline "Dare to Go Beyond".

Slogan ini mengindikasikan bahwa Realme X bakal memiliki fitur yang melebihi ponsel Realme lainnya, seperti fitur kamera selfie model "pop-up" dan fitur biometrik pemindai sidik jari di dalam layar.

Sebagai informasi, acara peluncuran ini bakal dihadiri oleh beberapa petinggi Realme, seperti Chief Executive Officer Realme, Sky Li; Chief Marketing Officer Realme, Chase Xu; dan Chief Product Officer Realme, Derek Wang.



Ilustrasi Undangan Realme X(KOMPAS.com/Bill Clinten)

Selain itu, acara juga akan diramaikan oleh kehadiran beberapa media dari mancanegara, termasuk KompasTekno dari Indonesia, para partner Realme, dan juga Realme fans.

Rumor spesifikasi Realme X dan Realme X Lite