Ramadhan 1440 H, Inilah Pakaian Paling Paling Dicari Secara Online, Gamis hingga Baju Nissa Sabyan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Di era teknologi seperti saat ini, masyarakat rasanya sangat tak terpisahkan dengan gadget masing-masing. Penggunaan gadget atau gawai ternyata meningkat cukup tinggi memasuki Bulan Ramadhan 1440 H.

Data Google pada Ramadhan 2018 menyebutkan, konsumen lebih banyak menghabiskan waktu online di bulan puasa dengan beragam aktivitas.

Sementara kategori pencarian yang paling banyak di-googling sepanjang Ramadhan adalah pakaian dan perjalanan (travel).

"Kategori seperti makanan, pakaian, travel, dan kecantikan volumenya naik sampai 40 persen daripada rata-rata di bulan-bulan sebelumnya. Dengan detail pakaian 40 persen, perjalanan 40 persen, makanan 30 persen, dan kecantikan 20 persen."

Hal itu diungkapkan oleh Insight Specialist Google Indonesia, Ariani Dwijayanti ketika merilis tren terbaru seputar Bulan Ramadhan di kawasan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

Baca: Tips Sehat Puasa Ramadhan 1440 untuk Ibu Hamil, Konsumsi dan Hindari Aktivitas ini

Baca: Anjuran Nabi Muhammad SAW dan Tips Serta Cara Capai Target Khatam Alquran di Ramadhan 1440 H

Baca: Perempuan Ini Buat Luna Maya Pikat Artis Hollywood, Penampilan Syahrini Dibikin Cetar

Ariani menambahkan, perilaku belanja konsumen juga meningkat di Bulan Ramadhan. Hal ini dipicu oleh tiga faktor utama. Mulai dari pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh para pemberi kerja, promosi dari brand atau retailer dan momentum selebrasi dari Idul Fitri.

"Tiga faktor ini menjadi satu dan membuat orang semakin banyak belanja di Bulan Ramadhan," katanya.

(Paling kiri ke kanan) Head of Corporate Communications Google Indonesia Jason Tedjasukmana, Marketing Director PT Paragon Technology and Innovation Putri Diah Paramita, Insight Specialist Google Indonesia Ariani Dwijayanti, dan Industry Manager Google Indonesia Regina Prisilia pada peluncuran data tren terbaru seputar Bulan Ramadhan oleh Google di kawasan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

(Paling kiri ke kanan) Head of Corporate Communications Google Indonesia Jason Tedjasukmana, Marketing Director PT Paragon Technology and Innovation Putri Diah Paramita, Insight Specialist Google Indonesia Ariani Dwijayanti, dan Industry Manager Google Indonesia Regina Prisilia pada peluncuran data tren terbaru seputar Bulan Ramadhan oleh Google di kawasan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

Jaket Dilan hingga baju sabyan

Pencarian beberapa jenis pakaian juga meningkat dibandingkan jumlah pencarian di bulan-bulan biasa.

Pada Ramadhan tahun lalu, salah satu item fesyen yang paling banyak dicari adalah jaket Dilan atau jaket jeans yang populer karena film Dilan 1990.

Menurut Ariani, pencarian jaket tersebut memang terus meningkat sejak film dirilis pada Januari 2018 kemudian menanjak pada Februari, Ramadhan 2018 (Juni) bahkan hingga Juli.

Sementara beberapa pakaian lainnya yang dicari adalah untuk melengkapi aktivitas beribadah, di antaranya Kurta Pakistan (gamis laki-laki yang populer di Indonesia sejak Ramadhan tahun lalu) dan gamis mutiara (gamis berbahan toyobo yang mulai menggeser popularitas gamis berbahan brokat).

Baju Nissa Sabyan juga masih diminati sejak kemunculan Nissa Sabyan sendiri. Adapun Nissa merupakan vokalis grup Sabyan Gambus yang namanya meledak di 2018 lalu, terutama lewat channel YouTube.

Hai Guys! Berita ini ada juga di KOMPAS.com