2 Manfaat Mengonsumsi Susu, Bukan Cuma Untuk Kesehatan Tulang

Tips kesehatan dan hidup sehat dari dokter spesialis gizi klinik, Diana F.Suganda

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kandungan kalsium yang tinggi di dalam susu membuat banyak orang mengaitkan bahan makanan ini dengan kesehatan tulang. Meski hal itu benar, namun sebenarnya manfaat konsumsi susu lebih dari sekadar menguatkan tulang.

Beberapa penelitian mengungkap, konsumsi susu yang disertai diet rendah garam bisa membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi.

Dijelaskan oleh dokter spesialis gizi klinik, Diana F.Suganda, susu mengandung makro nutrien seperti protein, lemak, dan karbohidrat, serta mikro nutrien mulai dari kalsium, potasium, dan magnesium.

“Kandungan mineralnya, seperti kalium dan magnesium membantu mengontrol tekanan darah,” kata Diana dalam acara MilkVersation yang diadakan oleh Frisian Flag di Jakarta (15/5/2019).

Riset berbeda yang diterbitkan dalam Journal of The American College of Nutrition tahun 2015 menyebut, konsumsi susu bisa mencegah penurunan fungsi otak yang dikaitkan dengan penyakit parkinson, alzheimer, dan demensia.

“Mereka yang rutin minum susu memiliki antioksidan glutathione yang lebih tinggi. Ini adalah antioksidan yang berperan melindungi otak dari reactive oxygen species dan radikal bebas yang merusak sel otak,” paparnya.

Manfaat Mengonsumsi Susu

