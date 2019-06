Dekati Cuti Bersama Lebaran 2019, Rupiah Kembali 'Lemes', Turun ke Level Rp 14.400 Per Dollar AS

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Nilai tukar rupiah kembali melemah mendekati liburan. Rabu (29/5) pukul 10.36 WIB, kurs rupiah di pasar spot melemah 0,40 persen ke Rp 14.433 per dollar Amerika Serikat (AS) dari posisi kemarin Rp 14.375 per dollar AS.

Adapun kurs rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) melemah 0,26 persen ke Rp 14.417 per dollar AS dari posisi sebelumnya Rp 14.380 per dollar AS.

Rupiah sempat bergerak di bawah Rp 14.400 dalam tiga hari perdagangan berturut-turut hingga kemarin.

Pelemahan nilai tukar rupiah ini beriringan dengan mata uang Asia lainnya. Penguatan kurs masih tampak pada baht, yuan, dan yen.

Pelemahan mata uang Asia ini pun sejalan dengan koreksi bursa saham yang cenderung merata.

Sementara indeks dollar AS pagi ini melemah ke 97,92 dari sebelumnya 97,95. (Wahyu Tri Rahmawati)

