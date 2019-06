Kumpulan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri yang Romantis, Pas untuk Status WA saat Lebaran 2019

Ucapan Selamat Idul Fitri yang romantis, cocok dipakai saat Hari Raya Lebaran pada Rabu (5/6/2019)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari Raya Idul Fitri 2019 diprediksi jatuh pada Rabu (5/6/2019).

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, umat Muslim akan saling mengucapkan selamat Lebaran Idul Fitri 1440 H.

Karena menjelang hari lebaran 2019, Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1440 H, tak lengkap rasanya jika belum saling bermaafan.

Seiring berkembangnya teknologi, untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 2019/1440 Hijriyah sekarang bisa lewat Instagram, whatsApp, Facebook dan media sosial lainnya.

Umat muslim yang tidak bisa bertemu secara langsung, masih bisa bermaaf-maafan via sosial media.

Kali ini, Banjarmasinpost.co.id telah melansir dari berbagai sumber mengenai ucapan Idul Fitri yang romantis, berikut kumpulan ucapannya :

“Bumi boleh lupa berputar,

Mentari boleh lupa menyinari,

Burung boleh lupa bernyanyi,

Angin boleh lupa berhembus.

Namun aku tak akan lupa,

mengirim ucapan untuk yang tercinta:

Selamat bergembira di hari fitri nan ceria”

“Faith makes all things possible.

Hope makes all things work.

Love makes all things beautiful.

May you have all of the three.

Happy Idul Fitri”

“Ada kalimat yang tak perlu disampaikan.

Ada juga perasaan yang tidak butuh diungkapkan.

Tapi orang sepertimu tak akan pernah terlupakan.

Selamat Idul Fitri, Selamat Lebaran”