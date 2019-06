Deretan Ide Ucapan Selamat Idul Fitri 2019 Untuk Kerabat & Orang Terkasih Bahasa Inggris-Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Deretan ide ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H untuk kerabat dan orang terkasih Bahasa Inggris dan Indonesia.

Tidak terasa Idul Fitri 1440 H/2019 sebentar lagi nih.

Momen Idul Fitri biasa digunakan umat muslim untuk saling bermaaf-maafan atas kesalahan yang dilakukan di masa lalu.

Mengucapkan ucapan maaf bisa juga dibarengi dengan ucapan selamat Idul Fitri bagi orang-orang terdekat ataupun orang terkasih.

Baca: 30 Ucapan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1440 H Dalam Bahasa Inggris Pas Untuk Whatsapp Instagram

Baca: Batas Waktu Bayar Zakat Fitrah dan Bacaat Niat Zakat Fitrah Jelang Idul Fitri 1 Syawal 1440 H

Baca: Amalan Sunnah Sebelum Sholat Ied Idul Fitri 1440 H yang Dicontohkan Rasulullah SAW

Baca: LENGKAP! Lafadz Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri, Istri, Anak & Keluarga Sambut Idul Fitri 2019

Terlebih, umat muslim yang tidak bisa bertemu secara langsung, masih bisa bermaaf-maafan via sosial media.

Kali ini, Banjarmasinpost.co.id telah melansir dari berbagai sumber mengenai ucapan Idul Fitri untuk dikirimkan lewat sosial media dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Kumpulan Ucapan Idul Fitri dalam Bahasa Inggris

"May Allah bring you joy, happiness, peace and prosperity on this blessed occasion. Wishing you and your family on this happy occasion of Eid! Eid Mubarak!"

(Semoga Allah SWT memberimu kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan para perayaan penuh berkah ini. Semoga kamu dan keluarga merayakan kemenangan yang sejati di idul fitri ini)

"May Allah flood your life with happiness on this occasion, your heart with love, your soul with spiritual, your mind with wisdom, wishing you a very Happy Eid."