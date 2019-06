45 Kata-kata Mutiara untuk Ucapan Selamat Idul Fitri 2019, 1 Syawal 1440 H, Kirim ke IG, FB dan WA

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah 45 kata-kata mutiara untuk ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2019, 1 Syawal 1440 H yang bisa dikirim via Instagram, Whatsapp dan Facebook.

Kemenag mewakili pemerintah menetapkan Idul Fitri 2019 1 Syawal 1440 H pada 5 Juni 2019. Bagi umat muslim, bisa menyambutnya dengan ucapan selamat hari raya Idul Fitri 1440 H.

Nah, sebagai acuan contoh kata-kata mutiara untuk ucapan selamat Idul Fitri 2019, ada 45 kalimat indah yang disediakan.

Pada hari kemenangan ini, umat muslim seperti terlahir kembali dengan fitrah kemanusiaan yang suci dan bersih dari dosa.

Biasanya, setiap orang akan saling berikirim ucapan entah sebelum Lebaran atau saat Lebaran tiba.

Beberapa orang akan mengirim hantaran atau parcel Lebaran kepada kerabat dekat.

Nah, kumpulan ucapan di bawah ini cocok untuk dikirim dalam hantaran Anda.

Selain itu, kumpulan ucapan ini juga cocok untuk update status di media sosial WhatsApp, Instagram, Facebook, dll.

Berikut ini kumpulan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2019 berbahasa Indonesia dan bagasa Inggris dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber.

1. Jiwa-jiwa kembali putih seakan lahir kembali. Jutaan syukur menggema di langit ilahi. Semoga kemenangan ini menjadi kemenangan hakiki. Selamat Idul Fitri 1440 H. Mohon maaf lahir dan batin.

2. Bagi hati yang pernah terluka karena lidah yang tajam, bagi hati yang perih karena buruknya laku, bagi perasaan yang hancur karena ego, mohon maaf lahir dan batin.

Selamat Lebaran!

3. Eid Mubarak to all Muslims around the world and may the blessings of Allah be with you today, tomorrow and forever.

(Selamat Hari Raya untuk seluruh Muslim di dunia dan semoga berkah Allah menyertaimu hari ini, esok, dan seterusnya.)

4. Agungkan kebesaran-Nya, syukuri ampunannya, lapangkan hati di hari nan fitri.