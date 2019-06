LIVE Streaming Supersoccer TV Italia vs Mali Perempatfinal Piala Dunia U-20 Mulai Jam 23.30 WIB

Link Live Streaming Supersoccer.tv Italia vs Mali di Perempatfinal Piala Dunia U-20 Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming perempatfinal Piala Dunia U-20 pada Jumat (7/6/2019) via my supersoccer.tv antara Italia vs Mali. (link streaming supersoccer TV ada di tubuh berita ini)

Live Streaming Supersoccer.tv Italia vs Mali dijadwalkan berlangsung mulai pukul 23.30 WIB.

Babak perempat final Piala Dunia U-20 2019 Jumat (7/6/2019) malam ini antara Italia vs Mali disiarkan langsung via live streaming supersoccer TV

Tiga jam setelah kick-off laga Kolombia-Ukraina, duel Italia versus Mali digelar di Tychy.

Italia banyak bergantung pada permainan ala catenaccio untuk meraih tiket ke babak perempat final.

Italia menjuarai Grup B dengan kemenangan minimalis 2-1 atas Meksiko dan 1-0 atas Ekuador, kemudian imbang 0-0 kontra Jepang.

Di babak 16 besar, Italia kembali menang dengan skor 1-0 atas tuan rumah Polandia.

Kiper milik AC Milan, Alessandro Plizzari, kerap menjadi pahlawan Italia.

Kini Plizzari dkk. akan menghadapi ancaman dari Mali, yang belum pernah gagal mencetak gol di Piala Dunia U-20 2019.