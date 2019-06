Live Supersoccer TV! Jadwal Perempatfinal Piala Dunia U-20 Kolombia vs Ukraina dan Italia vs Mali

Link Live Streaming Supersoccer.tv Perempatfinal Piala Dunia U-20 Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran lansung Live Streaming perempat final Piala Dunia U-20 pada Jumat (7/6/2019) via my supersoccer.tv antara Kolombia vs Ukraina dan Italia vs Mali

Live Streaming Supersoccer TV Kolombia vs Ukraina dan Italia vs Mali dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.30 WIB. (link streaming supersoccer TV ada di tubuh berita ini)

Babak perempat final Piala Dunia U-20 2019 akan dimulai pada Jumat (7/6/2019) malam ini antara Kolombia vs Ukraina dan Italia vs Mali dan disiarkan langsung via live streaming supersoccer TV

Dua pertandingan pertama babak perempat final Piala Dunia U-20 2019 bakal digelar di dua kota Polandia.

Di Lodz pada pukul 15.30 waktu setempat atau 20.30 WIB, Kolombia akan menghadapi Ukraina.

Kolombia lolos ke perempat final setelah menjadi runner-up Grup A.

Setelah mengalahkan tuan rumah Polandia 2-0, Kolombia kalah 0-2 dari Senegal.

Tetapi, mereka kemudian menghancurkan Tahiti dengan skor 6-0.

Di babak 16 besar, Kolombia menyingkirkan Selandia Baru 5-4 lewat adu penalti setelah duel selama 2x90 menit plus 2x15 menit berakhir 1-1.