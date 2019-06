Nokia 2.2 Remi Dirilis, Dilengkapi Helio A22 dan Android One, Ini Harga dan Spesifikasinya

Resmi Dirilis HMD Global, Harga dan Spesifikasi Nokia 2.2, Dengan Helio A22 dan Android One

BANJARMASINPOST.CO.ID - Resmi dirilis oleh HMD Global di India, simak harga dan spesifikasi Nokia 2.2.

HMD Global, pemegang lisensi resmi merek ponsel Nokia, pada hari Kamis (6/6/2019) mengumumkan smartphone Nokia 2.2.

Ponsel terbaru ini dirilis sebuah acara pers di New Delhi, India.

Bagian dari jajaran anggaran perusahaan, Nokia 2.2 adalah smartphone Android One, tidak seperti pendahulunya Nokia 2.1, yang didasarkan pada platform Android Go.

Dan ponsel ini berjalan pada Android 9 Pie dan perusahaan mengklaim itu akan menjadi "tiket tercepat ke Android Q di tingkat harga ini" untuk konsumen yang akan mendapat Android Q dengan harga murah.

Ponsel ini juga mengemas fitur-fitur Digital Wellbeing, termasuk Dashboard, App Timers, Wind Down, dan Do Not Disturb.

Seperti kebanyakan ponsel Nokia HMD Global lainnya yang dirilis tahun ini, Nokia 2.2 dilengkapi tombol Google Assistant khusus.

Tombol ini mendukung fitur smeacam tombol walkie-talkie Google Assistant, yang diaktifkan ketika tombol ditekan lama.

Nokia 2.2 juga menghadirkan pengalaman pencitraan bertenaga AI, yang akan tersedia pada kamera depan dan belakang, untuk membantu konsumen mengambil foto yang bagus.

Di antara kamera AI adalah teknologi fusi cahaya rendah perusahaan untuk membantu dalam situasi pencahayaan yang buruk.