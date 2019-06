Jelang Liga 2 2019 - Martapura FC Bakal Kedatangan Striker dan Bek Kanan Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meski sudah resmi mengikat 23 pemain namun Martapura FC masih membutuhkan pemain tambahan u tuk mengarungi kompetisi liga 2 2019 musim ini.

Oleh sebab itu dalam waktu dekat tim berjuluk Laskar Sulthan Adam ini bakal kedatangan dua pemain lain yang berposisi di striker dan Bek kanan.

Pelatih Martapura FC, Frans Sinatra Huwae mengatakan kedua pemain ini sudah menyatakan kesediaannya untuk datang.

"Jika mereka benar benar serius jadi kita tunggu saja kedatangannya," ujar mantan kapten dan jenderal lapangan tengah Barito Putera ini.

Lalu siapa saja mereka, Frans belum bisa membeberkan identitasnya termasuk juga klub asal kedua pemain yang berminat bergabung.

"Nanti saja kalau sudah datang. Kita tidak melihat dia dari klub liga 1 atau liga 2 kalau kualitasnya bagus tentu kita pilih," ujar Frans.

Terkait peminjaman pemain terhadap Barito Putera, Frans mengaku kansnya bukan tertutup namun ada kemungkinan bakal ada pemain baru dari tim saudara tua Martapura FC ini.

"Kalau tim Barito Putera senior kan tidak mungkin sebab selain banyak cedera juga ikut timnas jadi mereka juga pemain terbatas. Ada beberapa pemain junior di tim Barito Putera U-18 dan 20 nah siapa tentu cocok bisa," ujar Frans.

Asisten manajer Martapura FC, H Sahruraji menambahkan memang manajemen berencana menambah dua pemain lagi.

"Pemain yang pasti sudah kita kenal juga namun namanya saya lupa nanti saya tanyakan ke Frans Sinatra," kata H Arul sapaannya.

Ketua Umum Martapura FC, HM Hilman yang diwakili Ami Said mengatakan berdasarkan dari hasil pengamatan pelatih dan manajer masih posisi yang dianggap belum cukup.

"Utananya bek kanan, kemungkinan besar di posisi ini yang bakal dicari," pungkas dia.

JADWAL PERTANDINGAN MARTAPURA FC LIGA 2 INDONESIA 2019 PUTARAN I JUNI:

Sabtu (22/6/2019) Tidak Ada Pertandigan Martapura FC

Rabu (26/6/2019) pukul 15.30 WIB

Persik Kediri vs Martapura FC

JULI

Selasa (2/7/2019) pukul 15.30 WIB

Martapura FC vs Madura FC

Sabtu (6/7/2019) pukul 15.30 WIB

Martapura FC vs Persatu Tuban

Minggu (14/7/2019) pukul 15.30 WIB

Persis Solo vs Martapura FC

Jum'at (19/7/2109) pukul 15.30 WIB

Sulut United vs Martapura FC

Rabu (24/7/2019) pukul 15.30 WIB

Persewar Waropen vs Martapura FC

Senin (29/7/2019) pukul 15.30 WIB

Martapura FC vs Mitra Kukar FC

AGUSTUS

Sabtu (3/8/2019) pukul 15.30 WIB

Martapura FC vs Persiba Balikpapan

Kamis (8/8/2019) pukul 15.30 WIB

PSIM Yogyakarta vs Martapura FC

Kamis (15/8/2019) pukul 15.30 WIB

Martapura FC vs PSBS Biak

(banjarmasinpost.co.id/khairil rahim)