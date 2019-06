Pascalebaran, Wisata Loksado Ramai Dikunjungi, Dinas Pariwisata Tak Naikkan Tarif Masuk Pengunjung

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN- Sejumlah objek wisata alam di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ramai dikunjungi wisatawan pasca lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah.

Kepala Desa Loksado, Khairul Sadikin, kepadabanjarmasinpost.co.id, Senin (10/6/2019) mengatakan, sejak lebaran hari kedua, pengunjung membeludak, khususnya untuk wisata bambu rafting.‎

"Puncaknya Minggu kemarin, pengujung meningkat. Wisata sungai sangat ramai, tapi masyarakat pengelola wisata lanting Paring jauh hari sudah menyiapkan rakit bambu untuk melayani wisatawan,"kata Kades Loksado.

Menurut Kades, masyarakat pengelola wisata lanting, tak menaikkan tarif, sesuai imbauan Dinas Pariwisata, meski peluang untuk itu bisa saja di lakukan, ditengah minat wisatawan terhadap wisata lanting begitu tinggi. Namun, masyarakat pilih tetap mengutamakan pelayanan.

Disebutkan, untuk satu rakit lanting, bisa dinaiki empat orang, termasuk joki (pengendali rakit) dengan tarif biasa, yaitu 300 ribu per rakit plus jasa joki. Begitu pula tarif parkir, tetap normal Rp 5000 per kendaraan.

Menurut Kades, kebanyakan pengunjung adalah wisatawan lokal, yaitu warga kelahiran Kandangan dan Hulu Sungai yang pulang mudik ke kampung halaman setelah menjadi warga di perantauan.

Mereka sedang menikmati liburan bersama keluarga. "Ada pula dari Banjarmasin, Kalteng dan Kaltim,"kata Kades.

Kepala Bidang Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif, Moh Zakir Maulidi, kepada banjarmasinpost.co.id, mengakui, terjadi lonjakan pengujung wisata di kawasan Loksado ketimbang tahun sebelumnya.

"Berapa kenaikannya, kami belum menumpulkan data lapangan berdasarkan tiket masuk kawasan wisata. Yang jelas, meningkat ketimbang tahun lalu,"kata Zakir.

Dijelaskan, selain wisatawan dari pemudik asal HSS dan Hulu Sungai yang berlebaran dan liburan di Banua, mereka juga berasal dari Kaltim dan Kalteng.