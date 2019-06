Belum Tayang di Banjarmasin, Ini Sinopsis Film X-Men Dark Phoenix dan Men in Black International

Poster film men in black : international dan x-men : dark phoenix

ANJARMASINPOST.CO.ID - Belum Tayang di Bioskop XXI Banjarmasin, Berikut Sinopsis Film X-Men: Dark Phoenix dan Men in Black : International.

X-Men Dark Phoenix dan Men in Black : International adalah dua film aksi Hollywood yang begitu dinantikan di pekan pertama dan kedua Juni 2019 ini.

Sayangnya untuk film X-men: Dark Phoenix yang rilis di Amerika tanggal 7 Juni kemarin belum bisa disaksikan di bioskop tanah air. Sementaratanggal rilis internasional film Men in Black : International adalah tanggal 14 Juni mendatang.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id dari aplikasi CinemaXXI, Selasa (11/6/2019) film X-men: Dark Phoenix dan Men in Black : International masih berada di daftar film yang belum tampil (upcoming).

Sedangkan film-film yang tampil khususnya di bioskop XXI Duta Mall Banjarmasin adalah John Wick 3, Upin dan Ipin : Keris Siamang Tunggal, Hit & Run, Ghost Writer, Si Doel The Movie 2, Kuntilanak 2, Single Part 2, Godzilla II : King of the Monsters, hingga Aladdin.

Namun diperkirakan film film X-men: Dark Phoenix dan Men in Black : International akan tayang di bioskop tanah air masih di bulan Juni ini.

Bagi kamu yang nggak sabar menyaksikan aksi Shopie Turner cs juga duet Chris Hemsworth dan Tessa Thompson, berikut Banjarmasinpost.co.id sajikan sinopsis kedua film tersebut.

Men in Black : International

Melansir TribunStyle.com, berdasarkan beberapa trailer, Tessa Thompson memerankan seorang wanita yang sebelumnya pernah melihat beberapa agen Men in Black pada masa lalunya menghapus ingatan orang tua.

Lalu ia berhasil melarikan diri dari alat neuralyzer itu karena berada jauh dari agen Men In Black.