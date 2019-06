BERLANGSUNG! Live Streaming Indosiar Final NBA 2019 Toronto Raptors vs Golden State Warriors

Live Streaming Indosiar & vidio.com Final NBA 2019 Toronto Raptors vs Golden State Warriors

Saksikan Live Streaming Indosiar Final NBA 2019 Toronto Raptors vs Golden State Warriors Game 5 dapat diakses pada Selasa (11/6/2019) pagi.

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG Live streaming Final NBA 2019 Game 5 Toronto Raptors vs Golden State Warriors via siaran Langsung Indosiar via Vidio.com pada Selasa (11/6/2019).

Pertandingan Final NBA 2019 Game 5 disiarkan langsung Indosiar mulai pukul 08.00 WIB.

Link live streaming Toronto Raptors vs Golden State Warriors dapat disaksikan via siaran langsung dan Live streaming Indosiar di vidio.com

Tinggal selangkah lagi Toronto Raptorsbakal mencicipi manisnya gelar juara NBA untuk kali pertama sejak tim tersebut berdiri pada 1995.

Saat ini, Toronto Raptors tengah unggul 3-1 atas Golden State Warriors dalam series NBA Finals 2019 yang menggunakan sistem best of seven.

Itu artinya, tim NBA asal Kanada ini tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk membawa pulang piala Larry O'Brien.

Skenario juara bakal makin sempurna andai Toronto Raptorsmampu memenangi laga kelima NBA Finals 2019 yang digelar di markas mereka, Scotiabank Arena, pada Selasa (11/6/2019) pagi WIB.

Kalaupun kalah pada laga itu, Kawhi Leonard dkk. masih berkesempatan untuk mengunci gelar pada laga ke-6 atau bahkan pada laga ke-7.

Dengan kata lain, Toronto Raptors masih memiliki "jatah kalah" sebanyak dua kali dalam usaha mereka untuk membukukan kemenangan keempat dan menjadi juara NBA musim ini.