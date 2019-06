Keanehan di Kuburan Dylan Sahara, Istri Ifan Seventeen Diungkap sang Ipar Saat Berziarah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keanehan terjadi di kuburan Dylan Sahara, istri Ifan Seventeen. Hal ini diungkap sang ipar saat berziarah ke sana.

Ifan Seventeen menghabiskan momen Lebaran bersama keluarga mendiang istrinya, Dylan Sahara, di Ponorogo, Jawa Timur.

Hal ini terlihat dalam foto yang diunggah akun Instagram @dylfan_lovers. Ifan Seventeen terlihat berfoto bersama keluarga besar Dylan Sahara di Ponorogo.

"Lebih natural yang begini, jadi kamu mengucapkan minal aidzin wal faidzin mohon maaf lahir batin.

@dylan_sahara always in our hearts," bunyi keterangan dalam foto.

Di foto tersebut Ifan Seventeen terlihat tertawa bersama keluarga besar Dylan Sahara.

Tampak pula adik Dylan Sahara, Luhur Kusuma ikut berfoto bersama.

Di postingan yang lain, Ifan juga tampak akrab dengan adik Dylan Sahara.

Keduanya sempat membuat video bersama dengan mengucapkan selamat Idul Fitri.

Ifan Seventeen bersama Luhur Kusuma dan istrinya berangkat bersama menuju Alun-alun Ponorogo untuk salat Idul Fitri.