Fakta Piala Dunia Wanita 2019 - Dari Laga Dibanjiri Penonton hingga Suporter Belanda Menggila

BANJARMASINPOST.CO.ID - Piala Dunia Wanita 2019 mencatatkan torehan penting bagi perhelatan sepak bola wanita. Lebih dari satu juta tiket penonton dikabarkan telah ludes.

Piala Dunia Wanita 2019 menjadi turnamen pertama di mana pertandingan-pertandingan digelar seperti layaknya sepak bola pria: satu pertandingan per stadion dalam satu ronde laga.

Pada Piala Dunia Wanita sebelum ini, yang bergulir di Kanada pada 2015, satu stadion menggelar dua pertandingan dalam suatu ronde laga fase grup.

FIFA melaporkan bahwa 14 dari 52 pertandingan sudah sold out, termasuk laga pembuka saat Perancis mengalahkan Korea Selatan 4-0 di Parc des Princes, Paris, pekan lalu dan laga-laga semifinal serta final.

Beberapa pertandingan fase grup yang sudah habis terjual antara lain Amerika Serikat vs Thailand (11/6), Jerman vs Spanyol (12/6), Belanda vs Kamerun (15/6), dan Italia vs Brasil (18/6).

Secara total ada sembilan stadion di sembilan kota yang menjadi venue Piala Dunia Wanita 2019.

Jumlah kota penyelenggara ini hanya satu lebih sedikit dari ketika Piala Dunia 1998 bergulir di Perancis.

Kedua partai semifinal dan final bakal digelar di Stade de Lyon di kota Lyon. Stadion tersebut baru dibangun dengan biaya 400 juta euro dan menggelar turnamen pertamanya pada Euro 2016.

Stade de Lyon mempunyai kapasitas 59.186 penonton.

Salah satu negara yang para pendukungnya datang dengan kekuatan penuh adalah Belanda.