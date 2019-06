Jadwal Liga 1 2019 Pekan 5 Terbaru, Persib Bandung Vs Madura United & Barito Putera Vs Kalteng Putra

Saksikan Siaran langsung Liga 1 2019 pekan 5. Jadwal terbaru PT LIB setelah alami perubahan, Persib Bandung Vs Madura United & Barito Putera Vs Kalteng Putra via live streaming Indosiar dan OChannel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Terbaru Liga 1 2019 Pekan 5, Persib Bandung Vs Madura United & Barito Putera Vs Kalteng Putra

PT Liga Indonesia Baru (LIB), kembali melakukan perubahan jadwal pada pekan kelima Liga 1 2019. Rencananya laga tersebut akan disiarkan via live streaming Indosiar dan OChannel

Siaran langsung Indosiar dan live streaming OChannel di Liga 1 2019 pekan 5 akan menemukan sejumlah tim besar. Di antaranya Persib Bandung Vs Madura United & Barito Putera Vs Kalteng Putra

Baca: Jadwal Seleksi Sekolah Kedinasan 2019 Resmi Dari BKN, Simak Juga Penjelasan Tahapan Seleksinya

Baca: Ahmad Dhani Dikawal 6 Petugas Khusus, Eks Suami Maia Estianty Itu Pindah, Dekati Mulan Jameela?

Sebelumnya, operator Liga 1 2019 itu telah menunda semua pertandingan pada pekan keempat yang semula dilaksanakan pada Juni, diganti menjadi Agustus 2019.

Kabar terbaru, tiga pertandingan pada pekan kelima Liga 1 2019 juga mengalami perubahan lagi.

Duel antara Semen Padang dan Perseru Badak Lampung FC yang awalnya digelar pada Jumat (21/6/2019) pukul 15.30 WIB, digeser menjadi malam hari pukul 19.00 WIB.

Kemudian pertandingan antara PSS Sleman vs Bhayangkara FC yang rencananya digelar pada Sabtu, dimajukan satu hari menjadi Jumat (21/6/2019) pada pukul 15.30 WIB.

Yang terakhir, pertandingan antara Bali United melawan PSIS Semarang ditunda satu hari, yang semula digelar pada Jumat (21/6/2019), menjadi Sabtu (22/6/2019) pukul 15.30 WIB.

Perubahan jadwal ini dilakukan akibat permintaan dari tuntutan pemilik hak siar, dalam hal ini Indosiar dan O Channel.