Suami Digerebek dengan Citra Monica, Keluarga Cium Bau Harum di Makam Mendiang Istri Ifan Seventeen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Momen Lebaran 2019 atau Idul Fitri 1440 Hijriah dihabiskan Ifan Seventeen bersama keluarga mendiang istrinya, Dylan Sahara, di Ponorogo, Jawa Timur.

Hal ini terlihat dalam foto yang diunggah akun Instagram @dylfan_lovers.

Ifan Seventeen terlihat berfoto bersama keluarga besar Dylan Sahara di Ponorogo.

"Lebih natural yang begini, jadi kamu mengucapkan minal aidzin wal faidzin mohon maaf lahir batin.

@dylan_sahara always in our hearts," bunyi keterangan dalam foto.

Di foto tersebut Ifan Seventeen terlihat tertawa bersama keluarga besar Dylan Sahara.

Tampak pula adik Dylan Sahara, Luhur Kusuma ikut berfoto bersama.

Di postingan yang lain, Ifan juga tampak akrab dengan adik Dylan Sahara.

Keduanya sempat membuat video bersama dengan mengucapkan selamat Idul Fitri.

Ifan Seventeen bersama Luhur Kusuma dan istrinya berangkat bersama menuju Alun-alun Ponorogo untuk salat Idul Fitri.