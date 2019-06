Urutan Film X-Men yang Perlu Ditonton Sebelum X-Men Dark Phoenix

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang pemutaran film Dark Phoenix di Indonesia, yuk simak urutan film X-Men yang perlu kamu tonton sebelumnya.

Dengan pembelian Fox oleh Disney, para mutan akhirnya akan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe, yang berarti Dark Phoenix adalah cerita terakhir dari inkarnasi X-Men selama 19 tahun filmnya.

Melansir laman screenrant.com (tayang 5 Juni 2019), dalam Dark Phoenix, sebuah insiden di luar angkasa melepaskan Pasukan Phoenix termasuk Jean Gray (Sophie Turner).

Jean menjadi tak terkendali oleh kekuatannya yang menghancurkan dunia dan mengubahnya menjadi ancaman bagi X-Men, termasuk mentornya Profesor X (James McAvoy), dan Genosha, pulau mutan milik Magneto (Michael Fassbender).

Yang memperparah krisis adalah alien yang belum disebutkan namanya (diperankan oleh Jessica Chastain) berusaha memanipulasi Jean untuk tujuannya sendiri.

Dark Phoenix adalah film Fox X-Men ke-12 dan entri keempat dari seri utama X-Men setelah X-Men: First Class menceritakan ulang saga pada tahun 2011.

Ini juga merupakan alternatif dari Marvel Comics, The Dark Phoenix Saga, yang merupakan plot-B dari X-Men 2006: The Last Stand, film terakhir dari trilogi X-Men yang asli.

Untungnya, bagi kamu yang baru menyaksikan atau ingin menonton ulang saga X-Men ini tidak perlu menyaksikan semua 11 film X-Men sebelumnya dan spin-off-nya.

Penggemar yang ingin memahami gambaran besar mungkin ingin mengingat kembali film-film yang terkoneksi dengan Dark Phoenix bisa menonton film-film saga X-Men berikut:

1. X-Men: First Class (2011)