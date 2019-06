Jimny Meluncur Diajang GIIAS Juli 2019, Inilah Karakter Pembeli dari Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Suzuki Jimny dipastikan meluncur pada ajang GIIAS yang akan berlangsung pada 18-28 Juli 2019 di ICE, BSD, Tangerang. Sejak Mei 2019, merek otomotif asal Jepang itu sudah mulai membuka pemesanan.

Klaim PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) sudah ratusan orang yang sudah melakukan pemesanan sport utility vehicle (SUV) mini itu. Karakter pembeli dari berbagai kalangan atau profesi.

"Profesinya beragam, tetapi lebih kepada yang punya kenangan dengan Jimny," ucap Donny Saputra, Direktur Pemasaran 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) ketika berbincang dengan Kompas.com belum lama ini di kawasan Jakarta Selatan.

Menurut Donny, siapapun karakter atau profesi konsumen yang penting kehadiran Jimny generasi terbaru ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia.

Baca: Suzuki Ingin Produksi Jimny di Indonesia, Harga Bisa Lebih Murah

Baca: Mau Beli Suzuki Jimny Terbaru? Jangan Kaget Ini Estimasi Harganya

Baca: SESAAT LAGI! Live Streaming Indosiar Timnas U-23 Indonesia vs Bali United, Cek Juga Vidio.com

"Kami tidak ada kuota, jadi permintaan konsumen akan kami penuhi, tetapi menyesuaikan juga dengan kondisi di Jepang, karena model ini juga cukup laris di Jepang," ujar Donny.

Ketika disinggung mengenai harga, Donny masih belum mau memberikan angka pasti. Tetapi, sudah banyak bocoran yang menyebutkan bahwa Jimny tersedia dalam empat varian dengan dua pilihan transmisi, yakni manual dan otomatis.

Jimny MT dibanderol Rp 315,5 juta, Jimny AT Rp 328 juta, Jimny MT two tone Rp 317,5 juta dan Jimny AT two tone Rp 330 juta. Selain itu, SUV tersebut juga memiliki delapan warna, seperti white, grey, yellow (two tone), Chiffon Ivory (two tone), Brisk Blue (two tone), Silky Silver, Bluish Black dan Jungle Green.

Berita ini juga ada di KOMPAS.COM