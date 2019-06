BANJARMASINPOST.CO.ID - Pengakuan Nagita Slavina Terkait Mantan Raffi Ahmad Buat Anang Hermansyah dan Ashanty Gemas

Anang Hermansyah dan Ashanty berkumpul bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di konten youtube yang membahas mengenai rasa cemburu.

Awalnya Anang bertanya soal rasa cemburu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terhadap mantan kekasih pasangan masing-masing.

Nagita Slavina menjawab pertanyaan tersebut, Anang Hermansyah dan Ashanty langsung menyinggung bahwa rumah tangga atau pernikahan Gigi dengan Raffi Ahmad ini tidak sehat.

Disinggung seperti itu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun membalas dengan jawaban yang bikin Anang Hermansyah dan Ashanty tambah gregetan.

Hal tersebut terekam dalam vlog The Hermansyah A6, "Can You Remember with Rans, Siaposeh yang paling harmonis?" Kamis (13/6/2019).

"Kapan kamu cemburu sama Raffi? Peristiwa apa yang bikin kamu cemburu?" tanya Anang Hermansyah kepada Nagita Slavina, dilansir TribunnewsBogor.com dari laman Youtube The Hermasnyah A6, Kamis (13/6/019).

Kemudian, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun menuliskan sesuatu di lembaran kertas masing-masing.

Ketika tulisan tersebut dibuka, keduanya sama-sama menjawab 'gak pernah'.

"Gak pernah," tulis Nagita Slavina dan juga Raffi Ahmad.